Ситуация с заброшенным ОКН "Дом чекиста" в Нижнем Новгороде дошла до суда Общество

Дом чекиста Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Собственнику объекта культурного наследия (ОКН) "Дом коммуна "Дом чекиста", расположенного на ул. Малой Покровской в Нижнем Новгороде (д.16, литеры А, А1, А2, А3, А4) грозит штраф за невыполнение предписания по сохранению здания. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГКОН).

"Дом чекиста" 1932 года постройки – нежилое пятиэтажное здание общей площадью 6 084 кв метров, объект культурного наследия регионального значения. С 1998 года оно находится в неудовлетворительном состоянии. Собственников является ООО "Комплекс-Строй".

Ранее управление Госохранкультуры неоднократно предписывало собственнику законсервировать объект для защиты здания от проникновения посторонних. По факту это было сделано, но здание по-прежнему находится в заброшенном состоянии – на объекте местами проваливается пол, сверху капает вода, а находиться внутри небезопасно.

В итоге УГКОН пригрозило "Комплекс-Строю" судом за невыполнение предписания по сохранению ОКН. Собственнику был поставлен срок выполнить реставрацию до 31 декабря 2020 года, но компания вновь не выполнила предписание.

В управлении Госохранкультуры добавили, что по результатам проверки Дома чекиста, проведенной в январе 2021 года, в отношении ООО "Комплекс-Строй" составлен протокол по ч. 18 ст. 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор за охраной объектов культурного наследия". Административное дело находится на рассмотрении в Нижегородском районном суде. Наказание по данной статье КоАП предполагает штраф до 500 тысяч рублей.

Между тем, в 2019 году "Комплекс-Строй" заказал проект реставрации Дома чекиста. Предполагалось, что здание остается жилым. Квартиры будут располагаться со 2 по 6 этажи, а на первом этаже планировались ресторан, спа-салон, фитнес-клуб, а также арендные и служебные помещения.