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Бизнес

"Окская судоверфь" построит серию сухогрузов для "Волжского пароходства"

20 октября 2021 10:35  [44] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область) построит серию сухогрузов для "Волжского пароходства". Об этом сообщает пресс-служба судоходной компании.

Согласно информации, "Волжское пароходство" начинает масштабную программу по обновлению флота. Всего судоходная компания планирует построить до 20 сухогрузных теплоходов данного проекта.

Завтра, 21 октября состоится закладка киля первого сухогруза проекта RSD71 - "Конструктор Егоров" в честь основателя Морского Инженерного Бюро - доктора технических наук, проектировщика судов и идеолога отечественного судостроения Геннадия Егорова.

Проект сухогрузного судна типа "река-море" разработан Волжским пароходством совместно с ООО "Морское инженерное бюро" специально под грузовую базу пароходства. Проект универсален - сухогруз может работать, как в море с дедвейтом 7170 тонн, так и в реке с дедвейтом 4380 тонн.  

Отмечается, что судно соответствует международным экологическим требованиям, включая стандарт Tier III, ограничивающий выброс оксида азота, а также оснащено системами автоматизации и поддержки судовождения.  

"К 2023 году мы планируем построить четыре сухогруза нового проекта RSD71: два судна получим ­в 2022 году, еще два – в 2023 году. Далее предполагаем постепенно обновлять флот, строить от 2 до 4 судов каждый год, заменяя неизбежно выбывающие через 5-8 лет сухогрузы типа "Омский" и "Сормовский". Обновление морского сухогрузного флота позволит нашей компании сохранить и укрепить свои позиции на перевозках экспортной грузовой базы в наиболее востребованных сегментах рынка", - рассказал генеральный директор АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" Юрий Гильц.

Ранее сообщалось, что "Волжское пароходство" назовет судно проекта RSD71 в честь кардиохирурга Бориса Королева.

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Теги:
Навашино Судостроение
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