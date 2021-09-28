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УГО ОКН проведет проверку по факту пожара в "Доме чекиста". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Согласно информации, ведомством будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с целью установления подробностей произошедшего.
Кроме этого, собственнику здания - ООО "Комплекс-строй" будет выдано предписание о ликвидации последствий пожара и о консервации объекта до проведения ремонтно-реставрационных работ.
В управлении отметили, что еще один запрос о причинах возгорания будет направлен в ГУ МЧС по региону, в отдел МВД также направлено заявление.
Министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области в свою очередь рекомендует собственнику усилить охрану здания.
Напомним, что в ночь на 20 октября на территории "Дома чекиста" произошел крупный пожар площадью 1000 кв.м.
Ранее сообщалось, что еще в 2019 году управление госохраны ОКН Нижегородской области выдало разрешение для исследования состояния фундамента и несущих конструкций ОКН. Проведенные инженерные исследования показали аварийное состояние здания.
В 2020 году управлением была согласована проектная документация "Проект предмета охраны" объекта, разработанная ННГАСУ. В настоящее время она находится на государственной экспертизе, после прохождения которой будет представлена на рассмотрение в управление. После согласования проектной документации собственник приступит к выполнению работ на объекте.
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