УГО ОКН проведет проверку по факту пожара в "Доме чекиста" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

УГО ОКН проведет проверку по факту пожара в "Доме чекиста". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Согласно информации, ведомством будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с целью установления подробностей произошедшего.

Кроме этого, собственнику здания - ООО "Комплекс-строй" будет выдано предписание о ликвидации последствий пожара и о консервации объекта до проведения ремонтно-реставрационных работ.

В управлении отметили, что еще один запрос о причинах возгорания будет направлен в ГУ МЧС по региону, в отдел МВД также направлено заявление.

Министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области в свою очередь рекомендует собственнику усилить охрану здания.

Напомним, что в ночь на 20 октября на территории "Дома чекиста" произошел крупный пожар площадью 1000 кв.м.

Ранее сообщалось, что еще в 2019 году управление госохраны ОКН Нижегородской области выдало разрешение для исследования состояния фундамента и несущих конструкций ОКН. Проведенные инженерные исследования показали аварийное состояние здания.

В 2020 году управлением была согласована проектная документация "Проект предмета охраны" объекта, разработанная ННГАСУ. В настоящее время она находится на государственной экспертизе, после прохождения которой будет представлена на рассмотрение в управление. После согласования проектной документации собственник приступит к выполнению работ на объекте.