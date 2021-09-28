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Общество

Более 500 школ и садиков Нижегородской области полностью или частично закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19

20 октября 2021 12:40  [114] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 500 школ и садиков Нижегородской области полностью или частично закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В частности, в связи с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ по состоянию на 19 октября частично закрыта 371 группа в 246 дошкольных образовательных организациях (4,7 % от всех групп в садиках региона).

Кроме того, образовательный процесс приостановлен в 666 классах в 281 школе Нижегородской области (4,3% от всех классов региона).

Восемь детских садов и одна школа полностью закрыты на карантин в связи с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ. В нижегородском Минобре отметили, что обучение детей организовано в дистанционном формате.

Напомним, в соответствии с изменениями в Указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", муниципалитеты сами могут принимать решение о переводе на дистанционное обучение учащихся 6, 7, 8 и 10 классов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Так, по решению оперативных штабов по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по состоянию на 18 октября на дистанционное обучение переведены 39 классов в шести школах Нижегородской области.

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Теги:
Карантин Коронавирус ОРВИ
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