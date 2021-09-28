Сергей Дорофеевский назначен начальником ГЖД Политика

Фото: пресс-служба ГЖД

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сергей Дорофеевский назначен начальником Горьковской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД - филиала ОАО "РЖД".

Новый начальник магистрали был представлен руководящему составу сегодня.

"Сергей Александрович - человек на железнодорожном транспорте не новый, состоялся как руководитель на Октябрьской железной дороге. Абсолютно уверен, что дорога под его руководством сможет не только удержать достигнутую планку, но и добиваться новых значительных результатов", – сказал генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Нового руководителя ГЖД поприветствовали главы субъектов Российской Федерации, в границах которых расположена магистраль.

"Правительство Нижегородской области и ГЖД – надежные партнеры как в развитии региональной экономики, так и в реализации социальных программ. Это в том числе касается повышения качества транспортного обслуживания населения, модернизации железнодорожной инфраструктуры, проекта "Городская электричка". В планах – немало новых проектов, призванных улучшить транспортное сообщение на территории Нижегородской агломерации. ГЖД обладает и огромным кадровым потенциалом. Коллектив Горьковской железной дороги отличает высокий профессионализм и новаторский подход к делу. Уверен, что у нас получится реализовать все намеченные задачи", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, Анатолий Лесун покинул пост начальника Горьковской железной дороги с 25 сентября 2021 года. Это было связано с избранием его депутатом Государственной думы России по 129 одномандатному избирательному округу Нижегородской области.

СПРАВКА:

Сергей Александрович Дорофеевский родился 19 декабря 1970 года в городе Кемь Карельской АССР. В 1993 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности "Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте". Трудовую деятельность начал дежурным по станции Паньгома Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги. В дальнейшем прошел трудовой путь до начальника Октябрьской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО "РЖД". С февраля 2018 года и до настоящего времени был первым заместителем начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".