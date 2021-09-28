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Общество

Семья из Семёнова победила в международном фестивале "Вера. Надежда. Любовь"

20 октября 2021 14:16  [100] Общество
Семья Коловых (справа)

Семья Коловых (справа)

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Семья Коловых из Семёнова победила в международном фестивале семейных династий "Вера. Надежда. Любовь". Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Фестиваль проводится ежегодно Фондом помощи талантливым детям, молодёжи и инвалидам, поддержки и продвижения социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов.

В этом году он проходил в Суздале с 15 по 18 октября. На него собрались делегации из 63 регионов России и стран СНГ.

Министр социальной политики Нижегородской области Юрий Хабров рассказал, что наш регион представляла многодетная семья Коловых из Семёнова, которые ранее стали победителями областного конкурса "Нижегородская семья".

Илья Станиславович и Наталья Сергеевна работают в Историко-художественном музее Семёнова. Глава семейства вырезает ложки из дерева, два сына помогают ему шкурить, а супруга Наталья и дочь расписывают. Вся семья любит турпоходы с палатками и байдарками: каждую весну и лето они организуют сплавы для друзей по Керженцу. Кроме того, Коловы мечтают открыть свою "эколавку", где можно будет купить натуральные продукты и попробовать настоящие русские щи и пироги.

"Мы от души поздравляем эту дружную, любящую семью и желаем ей дальнейших творческих успехов, здоровья и большого счастья", - сказал Юрий Хабров.

Ранее сообщалось, что три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты".

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Теги:
Семеновский городской округ Семья Фестиваль
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