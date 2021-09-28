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Культура и отдых

Три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты"

15 октября 2021 16:18  [82] Культура и отдых

Фото: АНО Россия - страна возможностей

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" по результатам второго полуфинала в Ульяновске. Об этом сообщили в АНО "Россия — страна возможностей".

Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а также участвовали в командных мероприятиях и мастер-классах.

Всего в финал прошли 27 участников из 15 регионов страны. От Нижегородской области - Марина Лобастова (Институт пищевых технологий и дизайна, Нижний Новгород), Виктория Шагарова (Институт пищевых технологий и дизайна, Кстово) и Татьяна Соловьева (НГЛУ им. Н. А. Добролюбова).

Татьяна Соловьева прошла в финал с творческим круизом "Арт-Фест над Волгой", который включает в себя четырехдневный круиз по историческим центрам России: Нижний Новгород, Дубна, Ярославль, Рыбинск, Москва.

Команда Марины Лобастовой представила арт-этнопарк "Ундория" на территории одноименного геопарка в Ульяновской области. Проект включает в себя арт-пространство с ландшафтными инсталляциями и этнодеревню с собственной экофермой. Кроме того, конкурсанты предложили создать глемпинг с оздоровительным комплексом и центром активного отдыха. 

Команда Виктории Шагаровой победила в полуфинале с проектом рекреационного кластера "Приволжская волна". Авторы предложили развивать активные виды спорта за счет ресурсов Волги: построить самую длинную трассу для вейкбординга и веревочный парк на воде. Вокруг водной инфраструктуры предполагается устраивать соревнования по вейкборду и зимней рыбалке.

Команда также предусмотрела программы по повышению квалификации специалистов в сфере туризма, чтобы обеспечить новую инфраструктуру кадрами. 

По итогам очных соревнований будет определено свыше 150 лучших участников, которые в финале поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.

Напомним, что финал всероссийского конкурса работников туриндустрии "Мастера гостеприимства" проходил в Нижнем Новгороде в июне.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Молодежное направление конкурса – "Мастера гостеприимства. Студенты" - реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.

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Теги:
Конкурсы Студенты Туризм
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