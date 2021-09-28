Полицейские рассказали, как защитить себя от мошенников во время Всероссийской переписи населения Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ЦУР Нижегородской области 19 октября провёл прямой эфир с врио начальника управления организации деятельности УУП и ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области, полковником полиции Евгением Редозубовым. Темами для разговора стала работа участковых уполномоченных, а также предотвращение мошенничеств, в том числе во время Всероссийской переписи населения.

Евгений Редозубов предупредил, что поскольку в регионе стартовала Всероссийская перепись населения, мошенники могут выдавать себя за переписчиков.

Поэтому следует внимательно изучить человека, представляющего переписчиком: все сотрудники Нижегородстата должны быть одеты в светоотражающий жилет с логотипом переписи населения, фирменный шарф, с собой у них должна быть переписная сумка с надписью "Росстат", планшет, фонарик, а также защищённое удостоверение, которое переписчик обязан предъявить вместе с паспортом.

Если сомнения всё же остались, можно позвонить на ближайший переписной участок либо своему участковому, чтобы подтвердить личность пришедшего.

Представитель полицейского Главка также рассказал, что в текущем году службой участковых уполномоченных рассмотрено 48,9% из всех поступивших в органы внутренних дел обращений. В среднем, один участковый в Нижегородской области рассматривает порядка 25 заявлений в месяц. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Автозаводском районе.

Евгений Редозубов отметил, что на первом месте остаются преступления против личности: по данным заявлениям участковыми раскрыто около 1 500 преступлений, что составляет 32% от всех рассмотренных заявлений. Ещё в последнее время наблюдается рост количества мошенничеств.

Напомним, на территории Нижегородской области в переписи задействовано 6 829 человек: 5 752 переписчика, 957 — контролёров полевого уровня, 33 инструктора районного уровня, 72 уполномоченных по вопросам переписи и 15 сотрудников территориального уровня. Нижегородцы смогут принять участие в переписи с помощью сотрудников Нижегородстата, которые придут к жителям с планшетным компьютером и электронными переписными листами, а также самостоятельно на портале госуслуг (с 15 октября по 8 ноября), на стационарных переписных участках (их адреса можно узнать по ссылке) и в ближайшем МФЦ.