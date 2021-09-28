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Антигельминтики

20 октября 2021 14:47  [75]

У домашних животных тоже заводятся гельминты. Многие хозяева думают, что если питомец сидит дома, то никаких глистов у него не будет. На самом деле это не так. Яйца этих паразитов попадают домой разными способами. Например, мы приносим их на вещах и обуви или на других предметах.

По этой причине нужно уделять своим питомцам должное внимание и если гельминты появились, то тут же приобрести антигельминтики https://petdog.ru/veterinarnaya-apteka/antiparazitarnye/antigelmintiki/, которые подходят не только для лечения, но и для профилактики.

На сайте интернет-магазина «PetDog» можно приобрести все необходимое в хорошем качестве и по доступной цене.

Как понять, что животное заражено гельминтозом?

Заразиться гельминтами может абсолютно любое животное. Яйца попадают в желудочно-кишечный тракт разными способами. К примеру, питомец может съесть сырое мясо или после вылизывания шерсти. Гельминты начинают развиваться в кишечнике, а также печени. Они попадают в пищевод и желчный пузырь. Животное сильно мучается, и хозяева начинают замечать изменения в его поведении.

На первых стадиях хозяева могут не понять, почему питомец начал вести себя нетипично. Но основные симптомы появятся быстро, и не заметить изменения будет попросту невозможно. Может появиться кашель или рвота, постоянная диарея и снизиться аппетит. В вечернее время животное будет чувствовать себя плохо или будет постоянно спать.

Если лечение не проводилось, то ситуация начнет ухудшаться. У питомца начнет клоками выпадать шерсть. Иммунитет животного сильно страдает и ко всему прочему он может подхватить стороннюю инфекцию. Могут наблюдаться воспаления кожи или гнойный конъюнктивит. В этом случае нужно срочно принимать меры иначе животное может погибнуть.

Как проводить лечение?

Проверять своего питомца нужно регулярно. И если наблюдается ухудшения состояния, то нужно срочно обратиться за помощью к специалистам и пройти обследование. Опытные хозяева прекрасно понимают, какие меры стоит предпринять и, обычно, не доводят дело до крайней точки. Регулярно требуется проводить и профилактику.

Ветеринар, в этом случае, назначает антигельминтики. Медикаментозное лечение позволит быстро и эффективно избавиться от глистов и животное снова будет чувствовать себя хорошо.

Лекарственные препараты выпускают в разной форме. Это могут быть инъекции или капли, таблетки или специальные растворы. Чаще всего используются таблетки. Они имеют различные добавки, которые нравятся питомцам. Таблетки можно добавить в пищу или заставить съесть в чистом виде.

Все эти препараты были протестированы, и к каждому прилагается инструкция по применению, которую рекомендуется изучить.

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