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Общество

Около 70% пескосоляной смеси для обработки дорог закуплено в Нижегородской области

20 октября 2021 15:36  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 70% пескосоляной смеси для обработки дорог закуплено в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Согласно информации, на балансе областного ГУАДа находится более 13 тысяч км дорог и 895 мостовых сооружений. Для их противогололедной обработки в зимний период уже запасено около 240 тысяч тонн песка, более 38 тысяч тонн технической соли.

По словам директора ГУАДа Леонида Самухина, к работе уже готовы 1 229 единиц техники и еще 3 000 человек, которые будут обслуживать эту технику.

"Особое внимание будем уделять мостам и подъемам, у мостовых переходов будет сформирован запас пескосоляной смеси для срочной обработки, в случае получения неблагоприятных прогнозов там будет организовано дежурство дорожных бригад", - сказал он.

В Нижнем Новгороде также заканчивается заготовка противогололедных материалов. Уже заключены контракты на поставку около 76 тысяч тонн пескосоляной смеси, 14 тысяч тонн соли и 10 тысяч тонн реагента. В период зимнего содержания дорог передвижение снегоуборочной техники будет контролировать круглосуточная диспетчерская служба.

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