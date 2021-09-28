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Гостинично-деловой комплекс может появиться на ул. Костина в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
ООО "СкайТехнолоджиСервис" планирует построить комплекс в районе домов №№ 22,24.
В ходе заседания архитектор ООО "Золотое сечение" Андрей Мурунов представил членам совета эскизное предложение объемно-планировочного решения комплекса.
На первом этаже планируются помещения с общественной функцией. Также предусмотрен подземный паркинг.
Члены совета обсудили объемно-планировочные решения гостинично-делового комплекса, высотные характеристики, каскадность и вопрос продолжения фронта застройки.
В результате было принято решение принять эскизное предложение за основу для дальнейшего проектирования.
Ранее сообщалось, что гостиницу планируется построить в районе деревни Кузнечиха в Нижнем Новгороде.
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