Гостинично-деловой комплекс может появиться на ул. Костина в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: с сайта Архитектурного совета Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гостинично-деловой комплекс может появиться на ул. Костина в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

ООО "СкайТехнолоджиСервис" планирует построить комплекс в районе домов №№ 22,24.

В ходе заседания архитектор ООО "Золотое сечение" Андрей Мурунов представил членам совета эскизное предложение объемно-планировочного решения комплекса.

На первом этаже планируются помещения с общественной функцией. Также предусмотрен подземный паркинг.

Члены совета обсудили объемно-планировочные решения гостинично-делового комплекса, высотные характеристики, каскадность и вопрос продолжения фронта застройки.

В результате было принято решение принять эскизное предложение за основу для дальнейшего проектирования.

Ранее сообщалось, что гостиницу планируется построить в районе деревни Кузнечиха в Нижнем Новгороде.