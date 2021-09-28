Гостиницу планируется построить в районе Кузнечихи в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: с сайта Архитектурного совета Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гостиницу планируется построить в районе деревни Кузнечиха в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в протоколе заседания архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

На рассмотрение совета было представлено эскизное предложение первой очереди гостиницы, разработанное ИП Попов С.С. по заказу ООО "Капитал-Менеджмент".

В ходе заседания поднимался вопрос о востребованности гостиницы и возможной ее трансформации в жилой дом.

Также обсуждались технико-экономические показатели, материалы отделки и планировка.

В результате инвестору было рекомендовано продолжить работу над аранжировкой деталей фасадов представленного эскизного предложения. Члены совета отметили отсутствие четкой композиции объекта.

Ранее сообщалось, что новый комплекс для отдыха может быть построен на Гребном канале в Нижнем Новгороде.