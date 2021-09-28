Реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации обойдётся в 117 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Стоимость реформы общественного транспорта Нижегородской агломерации оценивается в 117 млрд рублей. Об этом на заседании комитета ЗСНО по транспорту 21 октября сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Он рассказал, что масштабная реформа рассчитана на пять лет: с 2021 по 2026 год. Она затронет все виды городского транспорта, но приоритетным будет развитие электротранспорта - трамвая и метро.

Так, в рамках модернизации планируется закупка 202 трамваев и 157 троллейбусов. Также в Нижнем Новгороде будут построены 24 км новых трамвайных путей - в Сормовском и Приокском районах. Развитие метрополитена предполагается по двум направлениям: в сторону пл.Сенной и в центр Сормова.

В рамках транспортной реформы предполагается и закупка 640 новых вместительных автобусов.

Таким образом, подчеркнул министр, планируется внедрить мультимодальный принцип функционирования общественного транспорта, что позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Нижегородской агломерации.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что новая цифровая транспортная схема, которая разрабатывается в Нижегородской области, позволит вдвое снизить интервал движения между транспортными средствами.

Кроме того, благодаря предоставленным инфраструктурным бюджетным кредитам в Нижнем Новгороде будет меняться рельсовое хозяйство, обновится подвижной состав.



Ранее также сообщалось, что контракт на проектирование и строительство станций метро "Оперный театр " и "Сенная" будет заключён уже в текущем году, а на строительство новой станции в Сормове - в следующем. Построить эти станции метро планируется к 2025-2026 годам.