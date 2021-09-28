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Общество

Росприроднадзор оштрафовал нижегородский аэропорт за просрочку экологических платежей

21 октября 2021 13:38  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области привлекло к ответственности АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" за несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Согласно информации, уже вынесено постановление о привлечении к административной ответственности данного юридического лица по ст. 8.41 КоАП РФ (невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду).

В Росприроднадзоре пояснили, что по закону плата за НВОС должна вноситься не позднее 1 марта года, следующего за отчётным периодом. АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" нарушил установленные сроки по итогам работы в 4 квартале 2020 года: компания внесла плату за размещение отходов производства и потребления, а также за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух была с опозданием.

Но аналогичные нарушения в Нижегородской области были выявлены ещё у нескольких десятков юридических лиц. В настоящее время уже вынесено более 20 постановлений о наложении штрафов, рассказали в Управлении.

За нарушение сроков платы за НВОС в соответствии с КоАП должностные лица наказываются штрафом в размере от 3 до 6 тыс. рублей, а юридические - от 50 до 100 тыс. рублей.

Штрафные санкции в отношении нижегородского аэропорта составили 50 тыс. рублей, уточнили в Росприроднадзоре.

Ранее сообщалось, что ОАО "Агрофирма Болдино" оштрафовали на 800 тыс. рублей за безлицензионное пользование недрами.

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Теги:
Аэропорт Росприроднадзор Экология
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