Росприроднадзор оштрафовал нижегородский аэропорт за просрочку экологических платежей

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Управление Росприроднадзора по Нижегородской области привлекло к ответственности АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" за несвоевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.
Согласно информации, уже вынесено постановление о привлечении к административной ответственности данного юридического лица по ст. 8.41 КоАП РФ (невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду).
В Росприроднадзоре пояснили, что по закону плата за НВОС должна вноситься не позднее 1 марта года, следующего за отчётным периодом. АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" нарушил установленные сроки по итогам работы в 4 квартале 2020 года: компания внесла плату за размещение отходов производства и потребления, а также за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух была с опозданием.
Но аналогичные нарушения в Нижегородской области были выявлены ещё у нескольких десятков юридических лиц. В настоящее время уже вынесено более 20 постановлений о наложении штрафов, рассказали в Управлении.
За нарушение сроков платы за НВОС в соответствии с КоАП должностные лица наказываются штрафом в размере от 3 до 6 тыс. рублей, а юридические - от 50 до 100 тыс. рублей.
Штрафные санкции в отношении нижегородского аэропорта составили 50 тыс. рублей, уточнили в Росприроднадзоре.
Ранее сообщалось, что ОАО "Агрофирма Болдино" оштрафовали на 800 тыс. рублей за безлицензионное пользование недрами.
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