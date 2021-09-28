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Общество

ОАО "Агрофирма Болдино" оштрафовали на 800 тысяч рублей за безлицензионное пользование недрами

19 октября 2021 13:29  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области вынесло постановление о привлечении ОАО "Агрофирма Болдино" к административной ответственности по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии). Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Согласно информации, Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области направило в Росприроднадзор информацию об организациях, которые оплачивают водный налог, но при этом не имеют обязательной лицензии на право пользования недрами.

Речь шла о водозаборных скважинах в селе Молчаново и селе Алексеевка Большеболдинского района. Их пробурили в начале 1970-х годов для нужд колхоза "На страже мира". После этого от скважин были проложены водопроводы к жилым домам в селе Молчаново. Скважина в Алексеевке была законсервирована два года назад, в Молчанове эксплуатируется до сих пор.

В результате реорганизации "Агрофирма Болдино" стало правопреемником данного имущества, и дополнительным видом её деятельности является распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Но при этом, предприятие не оформило государственную регистрацию прав на данные скважины, соответственно, обязательная лицензия на добычу подземных вод у него отсутствует.

Как подчеркнули в Росприроднадзоре, агрофирма нарушила Закон РФ "О недрах", а её действия квалифицированы как самовольная добыча подземных вод.

В ведомстве пояснили, что отсутствие соответствующего учёта и соблюдения установленных требований по охране недр и окружающей среды является нерациональным использованием природных ресурсов, создаёт угрозу истощения недр, причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также ущерба окружающей природной среде.

За данное правонарушение ОАО "Агрофирма Болдино" бало оштрафовано на 800 тысяч рублей. Также предприятию вынесено представление об устранении выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что АО "Ситиматик – Нижний Новгород" оштрафовали за ненадлежащее содержание мусороперегрузочной станции на Бору: в санитарно-защитной зоне МПС разлетался мусор, на что пожаловались местные жители.

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Теги:
Большебодинский район водопровод Росприроднадзор
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