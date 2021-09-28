Более 350 сотрудников нижегородских предприятий прошли обучение по программе "Лидеры производительности" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мониторинг реализации проектов на предприятиях-участниках программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности" стартовал в Нижегородской области. Программу реализует Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли по инициативе Минэкономразвития РФ.

Образовательная программа "Лидеры производительности" – одна из системных мер поддержки, которая реализуется в рамках национального проекта "Производительность труда" и проходит параллельно с внедрением бережливых технологий на производствах.

В программе принимал участие руководящий персонал 55 предприятий региона. В течение пяти месяцев эксперты программы "Лидеры производительности" обучают инструментам повышения производительности труда, а также рассказывают о возможностях модернизации бизнес-процессов. После этого участники программы разрабатывают проекты улучшений для своих предприятий.

"Мониторинг реализации проектов позволит дать оценку эффективности их внедрения на предприятиях, поддерживать постоянный обмен опытом между экспертами и выпускниками программы. До конца 2021 года эксперты центра посетят 48 производственных компаний из 28 регионов России. Одним из первых предприятий, где побывала экспертная группа по мониторингу, стал Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК). В ходе мониторинга эксперты проанализируют опыт реализации проектов совместно с командой предприятия, разберут ключевые барьеры и поделятся рекомендациями для дальнейшего тиражирования практик повышения производительности", - рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам эксперта программы "Лидеры производительности" Николая Любецкого, обучение помогает руководителям не только получить новые знания, но и тут же применить их на практике в проектной деятельности.

"Каждый проект – это решение давно наболевшей проблемы, которое помогает улучшить экономические показатели предприятия. Нижегородская область - один из лидеров по количеству обученных – на сегодняшний день это более 350 человек. На предприятиях региона реализуется 35 проектов. И сейчас для нас важно проанализировать первые результаты, узнать, с какими сложностями столкнулось предприятие, пополнить портфель лучших практик и поделиться опытом других компаний", – отметил Николай Любецкий.

Директор по логистике АО "НМЖК" Владимир Груздев рассказал, что во время обучения компания поставила перед собой задачу оптимизировать складской комплекс – самый перспективный участок с точки зрения снижения издержек.

"Наша проектная команда при поддержке экспертов разработала решения для улучшения логистики и автоматизации основных процессов. Например, мы перевели перемещение готовой продукции с железнодорожного на автомобильный транспорт, наборщики продукции пересели на автоматизированные тележки, что позволило отказаться от лишних услуг. В результате производительность выросла на 27%, и на 3% снизилась себестоимость. Сейчас мы уже приступили к оптимизации нового склада, где также широко применяем освоенные инструменты", – поделился Владимир Груздев.

Напомним, Нижегородская область заняла 1 место в России по числу предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" в 2021 году. Плановый показатель составляет 98 компаний, но уже сейчас в нацпроект вступили 160 предприятий.

Ранее сообщалось, что нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта — обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.