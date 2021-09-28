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Общество

Нерабочие дни в Нижегородской области: для школьников объявлены каникулы, в детсадах открыты дежурные группы

22 октября 2021 10:30  [1608] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области установлены нерабочие дни. 

На этот период в школах региона устанавливаются каникулы. Отметим, что в большинстве школ осенние каникулы должны были начаться 1 ноября. Согласно указу, они начнутся на неделю раньше.

В детских садах эти две недели будут работать дежурные группы.

Учреждения дополнительного образования смогут функционировать только дистанционно. При этом спортсмены продолжат тренироваться, чтобы не терять форму.

"К сожалению, по данным медиков, несовершеннолетние сейчас могут принести вирус домой или сильно болеть сами. Прошу родителей как можно бережнее относиться к своим детям, пока нет возможности защитить их вакциной", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что деятельность в регионе приостанавливают многие организации. Работу смогут продолжить только некоторые категории.

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Теги:
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