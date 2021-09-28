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Нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября

22 октября 2021 10:06  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября. Губернатор региона Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

По его словам, такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.

"Сейчас в области развернуто более 9 100 коек для лечения больных с коронавирусом. Сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан. Врачи работают на пределе своих возможностей. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем вакцинации. Привитые люди либо не болеют, либо болеют в легкой форме, получая необходимое лечение на дому. Те, кто не сделал прививку, переносят заражение вирусом очень тяжело и, как правило, нуждаются в госпитализации", - сказал Глеб Никитин.

Так, с сохранением заработной платы в регионе приостанавливают деятельность многие организации. Массовые мероприятия при этом не проводятся.

Работу смогут продолжить:

  • непрерывно действующие организации; организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;
  • медицинские и аптечные организации;
  • государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания населения; организации, осуществляющие деятельность по уходу с обеспечением проживания;
  • органы государственной власти и местного самоуправления, а также организации в части предоставления государственных и муниципальных услуг населению, при условии работы по предварительной записи с целью недопущения скопления посетителей;
  • организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
  • организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь, услуги по расчетам и платежам);
  • организации, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства, добычи полезных ископаемых, строительства зданий и сооружений, дорожного хозяйства, транспорта и пассажирских перевозок; организации, задействованные в исполнении муниципального заказа в рамках реализации национальных проектов, ремонта автотранспортных средств, ремонта и обслуживания медицинского оборудования, транспортировки и хранения грузов (товаров), обслуживания информационных систем, компьютерного оборудования и оргтехники, обслуживания и развития сетей связи, обслуживания зданий и территорий, оказания ветеринарных услуг и содержания приютов для животных;
  • организации, задействованные в исполнении государственного заказа, государственного оборонного заказа, а также промышленные предприятия, включенные в перечни системообразующих предприятий, утвержденные на федеральном уровне и/или на уровне Нижегородской области, а также предприятия и организации, находящиеся в кооперации с вышеуказанными предприятиями и обеспечивающие поставку им комплектующих или обеспечивающие их работу, в том числе сбыт продукции (как напрямую, так и через иных лиц);
  • организации общественного питания, расположенные на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в аэропорту, а также осуществляющие организацию питания в помещениях работающих организаций (исключительно в отношении работников данных организаций), иные организации общественного питания - в режиме работы на доставку;
  • гостиницы и прочие места для временного проживания; санаторно-курортные организации;
  • объекты спорта для проведения спортивных соревнований международного, общероссийского значения с участием зрителей в случае их проведения на открытом воздухе, а также для организации тренировочного процесса спортсменов; организации, осуществляющие спортивную подготовку;
  • фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, а также спортивные сооружения и объекты спорта;
  • музеи, зоопарки в части доступа посетителей к объектам, находящимся на открытом воздухе;
  • бани, находящиеся в муниципальной собственности;
  • деятельность адвокатов и нотариусов, а также лиц, обеспечивающих их работу;
  • средства массовой информации;
  • организации дополнительного образования, учреждения клубного типа (клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества) в части организации образовательного процесса дистанционным способом;
  • организации культуры (за исключением федеральных учреждений культуры, решение по режиму работы которых примет Правительство РФ) в части проведения онлайн мероприятий, семинаров, лекций;
  • иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых организована в дистанционном режиме, с бесконтактной доставкой.

Глеб Никитин отметил, что допуск людей в места массового скопления людей - музеи и организации для занятия спортом будет осуществляться по QR-кодам или мультипассам.

"Все факты о нарушениях будут тщательно проверяться. Возможность обеспечить входной контроль и разобщить людей внутри у таких организаций есть. Для тех, кто вынужден приостановить свою деятельность, предусмотрены эффективные меры поддержки, в частности, выплата месячного МРОТ на каждого работника", - сказал он.

Начиная с 25 октября, МФЦ на территории Нижегородской области работают только по предварительной записи.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября выходными. При этом регионы страны сами могут принять решение об установлении дополнительных нерабочих дней.

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Теги:
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