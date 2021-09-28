Строительная лаборатория контролирует качество материалов и соблюдение технологий при возведении М-12 Общество

Фото: Автобан

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" возвёл модульное здание филиала Центральной строительной лаборатории для оперативного контроля подготовительных работ на скоростной магистрали М-12 "Москва – Казань". Об этом сообщает Центр раскрытия корпоративной информации компании.

В модульной лаборатории установлено оборудование для контроля качества грунтов, бетонов, инертных материалов и асфальтобетонных смесей. За операционный контроль и приёмку подготовительных работ субподрядных организаций ответственны шесть сотрудников во главе с начальником филиала.

Как рассказал заместитель генерального директора СУ-905 по технологии и качеству Александр Дегтярев, сотрудники лаборатории ежедневно контролируют как качество применяемых материалов, так и соблюдение технологии, в том числе ведение операционного контроля мастерами. Обо всех отклонениях тут же сообщается в чат, участниками которого являются как все заместители генерального директора предприятия, так и сам генеральный директор управления.

На объекте М-12 для предотвращения возможных отклонений по зерновому составу щебней, которые используются для приготовления асфальтобетонных смесей по методу SuperPave, установлен дробильно-сортировочный комплекс. Соблюдение зернового состава в рамках установленных требований чрезвычайно важно для приготовления SP-асфальтобетонных смесей, подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что дорожники уже в октябре начнут укладку нижнего слоя основания трассы на четвёртом этапе М-12.

Напомним, порядка 330 искусственных сооружений возведут на М-12 от Москвы до Казани.