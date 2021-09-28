Благоустроенные к 800-летию Нижнего Новгорода пространства будут содержаться за счет города Экономика

Почаинский бульвар Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустроенные к 800-летию Нижнего Новгорода общественные пространства будут содержаться за счет бюджета города. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы 22 октября.

Депутат Герман Карачевский выразил опасения, что они в итоге останутся бесхозными. На данные территории еще не заложено финансирование.

В ответ на это первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин заверил, что такого не будет.

"Общественных пространств появилось не мало. Некоторые из них сегодня еще находятся в доработке. Но мы уже ищем вместе с коллегами юридическую конструкцию, которая позволит обслуживать эти территории силами муниципалитета. Договоренности есть на самом высоком уровне о том, что коллеги из Нижегородской области будут финансово помогать нам, поскольку площади огромные. Законодательное собрание региона сейчас рассматривает направление средств. После того, как мы их получим, сразу приступим к обслуживанию этих территорий", - сказал он.

"Качество содержания должно быть намного лучше, чем оно было когда-либо до этого", - добавил заместитель главы города.

Напомним, в рамках программы "Среда-800" в Нижнем Новгороде благоустроены: сквер им. Свердлова (I очередь), площадь Маркина, площадь перед станцией канатной дороги (I очередь), сквер у театра драмы им. Максима Горького, сквер на площади Максима Горького.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству: сквера им. Свердлова (II очередь), территория Ярмарки, набережная Федоровского, набережная Гребного канала, Окская набережная, Нижневолжская набережная, улица Большая Покровская, Александровский сад, Стрелка, бульвар "Почаинский", ул. Алексеевская, ул. Ульянова, ул. Минина, ул. Варварская, Мещерское озеро.