Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
22 октября 2021 14:36  [42] Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых
22 октября 2021 13:50  [110] Налоговые инспекции Нижегородской области изменят режим работы с 25 октября
22 октября 2021 13:37  [109] Благоустроенные к 800-летию Нижнего Новгорода пространства будут содержаться за счет города
22 октября 2021 13:33  [82] Экономия по торгам в Нижегородской области в сентябре составила 87 млн рублей
21 октября 2021 13:12  [3569] Стоимость строительства трамвайной ветки из Сормова составит 4 млрд рублей
21 октября 2021 12:17  [1523] Реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации обойдется в 117 млрд рублей
20 октября 2021 12:17  [416] Администрация Нижнего Новгорода еще не приняла решение о размещении облигаций
20 октября 2021 12:00  [363] Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода предлагается увеличить на 224 млн рублей
20 октября 2021 10:57  [337] Более 200 млрд рублей поступило в бюджет от нижегородских налогоплательщиков за 9 месяцев
19 октября 2021 17:17  [418] Итоги уборочной кампании в 2021 году подвели на заседании комитета по АПК в Заксобрании Нижегородской области
Экономика

Благоустроенные к 800-летию Нижнего Новгорода пространства будут содержаться за счет города

22 октября 2021 13:37  [109] Экономика
Почаинский бульвар

Почаинский бульвар

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустроенные к 800-летию Нижнего Новгорода общественные пространства будут содержаться за счет бюджета города. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы 22 октября.

Депутат Герман Карачевский выразил опасения, что они в итоге останутся бесхозными. На данные территории еще не заложено финансирование.

В ответ на это первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин заверил, что такого не будет.

"Общественных пространств появилось не мало. Некоторые из них сегодня еще находятся в доработке. Но мы уже ищем вместе с коллегами юридическую конструкцию, которая позволит обслуживать эти территории силами муниципалитета. Договоренности есть на самом высоком уровне о том, что коллеги из Нижегородской области будут финансово помогать нам, поскольку площади огромные. Законодательное собрание региона сейчас рассматривает направление средств. После того, как мы их получим, сразу приступим к обслуживанию этих территорий", - сказал он.

"Качество содержания должно быть намного лучше, чем оно было когда-либо до этого", - добавил заместитель главы города.

Напомним, в рамках программы "Среда-800" в Нижнем Новгороде благоустроены: сквер им. Свердлова (I очередь), площадь Маркина, площадь перед станцией канатной дороги (I очередь), сквер у театра драмы им. Максима Горького, сквер на площади Максима Горького. 

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству: сквера им. Свердлова (II очередь), территория Ярмарки, набережная Федоровского, набережная Гребного канала, Окская набережная, Нижневолжская набережная, улица Большая Покровская, Александровский сад, Стрелка, бульвар "Почаинский", ул. Алексеевская, ул. Ульянова, ул. Минина, ул. Варварская, Мещерское озеро.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Городская дума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph