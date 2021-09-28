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Политика

Более 60 человек представляют Нижегородскую область в финале двух треков конкурса "Лидеры России"

22 октября 2021 16:56  [76] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде стартовали региональные финалы треков "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

В этом году от ПФО на оба трека пришло более 11 тысяч заявок: около 4600 в треке "Государственное управление" и более 6700 в треке "Бизнес и промышленность". Конкурс за выход в финал был серьезный – в треке "Государственное управление" он составил более 28 человек на место, а треке "Бизнес и промышленность" – почти 35 человек на место.

Финалистами стали 354 конкурсанта, в числе которых 193 участника в треке "Бизнес и промышленность" и 161 участник в треке "Государственное управление".

Заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев отметил, что на финалы собрались лучшие представители Приволжского федерального округа.

"Отобрано 354 человека из 11 тысяч – это тот конкурс, который на самом деле показал, что вы лучшие. "Лидеры России" – это флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей", уникальный с точки зрения механизма отбора управленцев, как в бизнесе, так и в государственном управлении, поэтому и внимание к этому конкурсу соответствующее. Что касается двух треков, которые были выделены в текущем сезоне – это очень правильное решение, которое обусловлено тем, что эффективная экономическая политика страны невозможна без тесного сотрудничества бизнеса и государства", – сообщил Машковцев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил всех участников с началом финальных испытаний.

"Участники прошли серьезные испытания, но даже для тех, кто станет лучшими из лучших, конкурс станет только самым началом. В Нижнем Новгороде мы много работаем с участниками конкурса "Лидеры России" и других проектов платформы "Россия – страна возможностей" – очень важно формировать мощные управленческие команды и опираться на тех людей, у которых есть собственная сильная позиция, знания, готовность менять мир к лучшему. Ни перед чем не останавливайтесь, удачи вам и успехов!", – сказал Глеб Никитин.

Глава Нижнего Новгорода, победитель конкурса "Лидеры России" Юрий Шалабаев, приветствуя собравшихся, отметил, что будет с особым вниманием следить за результатами конкурса трека "Государственное управление", поскольку для формирования эффективного кадрового потенциала нужны новые взгляды и новые компетенции.

"Сейчас есть опытные люди, которые приносят огромную пользу. Но нужны новые подходы, новые знания, новые компетенции, которыми обладают участники конкурса "Лидеры России". Для меня встречи с ними имеют практическую пользу. Вместе мы обсуждаем какие-либо идеи, планируем реализовать проекты, и самое главное – есть возможность пригласить в свою команду нужных специалистов, – уточнил глава города. - Очень многие участники, победители и финалисты конкурса "Лидеры России" занимают руководящие должности как в структурных подразделениях администрации города, так и возглавляют муниципальные предприятия и учреждения".

Финалисты представляют все 14 регионов, входящих в состав ПФО. Наибольшее число финалистов (66 конкурсантов) из Нижегородской области: 42 финалиста в треке "Бизнес и промышленность" и 24 финалиста в треке "Государственное управление".

Среди финалистов 126 человек имеют два и более высших образований, 30 человек являются кандидатами наук, 11 финалистов получили степень MBA. В числе финалистов традиционно много людей, занимающих высокие должности на государственной службе и в частных компаниях – 110 руководителей среднего звена, 89 руководителей высшего звена, 33 главы организаций. Средний возраст финалистов в ПФО – 36 лет, рассказали организаторы.

Финальные мероприятия пройдут до 24 октября. По результатам испытаний будут определены победители, которые отправятся в суперфинал конкурса и сразятся за главный приз – образовательный грант размером 1 млн рублей. Также они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей и сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности.

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