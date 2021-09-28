Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
20 октября 2021 10:22  [60] Финалы двух треков конкурса "Лидеры России" пройдут в Нижнем Новгороде
20 октября 2021 09:37  [310] Игорь Мокичев назначен прокурором Нижнего Новгорода
19 октября 2021 21:06  [225] "Реализация транспортной стратегии РФ имеет огромное значение для Нижегородской области", - Глеб Никитин
19 октября 2021 18:47  [230] Бухара и Салвадор могут стать городами-побратимами Нижнего Новгорода
19 октября 2021 17:38  [390] Депутаты ЗС НО согласовали кандидатуру Петра Банникова на пост заместителя губернатора
19 октября 2021 15:59  [428] Евгений Люлин и Ольга Щетинина сделали прививку от коронавируса
19 октября 2021 15:11  [206] Евгений Люлин принял участие во Всероссийской переписи населения
18 октября 2021 19:47  [722] Глеб Никитин: "Значимые для региона проекты нашли отражение в транспортной стратегии России"
18 октября 2021 11:47  [694] Прокурор Нижегородской области представил коллективу первого заместителя Валерия Кузьмина
16 октября 2021 15:37  [518] Руководителям 30 российских городов представили опыт создания кластера "Арзамас–Дивеево–Саров"
Политика

Финалы двух треков конкурса "Лидеры России" пройдут в Нижнем Новгороде

20 октября 2021 10:22  [60] Политика

Фото: организаторы мероприятия

Финалы треков "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" конкурса "Лидеры России" для ПФО пройдут в Нижнем Новгороде. Оь этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, они пройдут 22-24 октября.

В мероприятиях региональных финалов примут участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода, победитель второго сезона конкурса "Лидеры России" Юрий Шалабаев, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

21 октября состоится повторное компьютерное тестирование, которое определит конечное число финалистов в двух треках. Если конкурсант не сможет пройти ретест, он не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям.

На трек "Бизнес и промышленность" в Приволжском федеральном округе зарегистрировался 6751 участник, всего по России прошли регистрацию на трек 57 411 конкурсант. Это участники до 55 лет с управленческим опытом не менее 2 лет. Приглашение пройти контрольное тестирование получили 224 человека. Цель трека "Бизнес и промышленность" — выявить наиболее перспективные кадры в реальном секторе экономики. Куратором трека является помощник президента РФ Максим Орешкин.

На трек "Государственное управление" в Приволжском федеральном округе зарегистрировались 4597 участников, всего по России прошли регистрацию на трек 37 308 человек. Это участники до 55 лет с управленческим опытом не менее 2 лет. Приглашение пройти контрольное тестирование получили 222 человека. Цель трека "Государственное управление" — выявить наиболее перспективных руководителей новой формации для системы государственного управления.

22 октября финалисты трека "Бизнес и промышленность" примут участие в оценочных мероприятиях, а для финалистов трека "Государственное управление" пройдет деловая программа с участием наставников трека и представителей региона. 23 октября финалисты трека "Государственное управление" примут участие в оценочных мероприятиях, а для финалистов трека "Бизнес и промышленность" пройдет деловая программа с участием наставников трека и представителей региона. 24 октября состоится коммуникационная сессия и будут определены победители региональных финалов.

"Победители финалов треков будут приглашены в 2022 году в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками – ведущими управленцами нашей страны", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Победители региональных финалов будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека "Государственное управление"), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний (для трека "Бизнес и промышленность").

Кроме того, победители смогут получить сертификаты на прохождение образовательных программ, пройти стажировки и претендовать на вакансии в федеральных и региональных органах государственной власти.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph