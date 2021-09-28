Финалы двух треков конкурса "Лидеры России" пройдут в Нижнем Новгороде Политика

Фото: организаторы мероприятия

Финалы треков "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" конкурса "Лидеры России" для ПФО пройдут в Нижнем Новгороде. Оь этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, они пройдут 22-24 октября.

В мероприятиях региональных финалов примут участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода, победитель второго сезона конкурса "Лидеры России" Юрий Шалабаев, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

21 октября состоится повторное компьютерное тестирование, которое определит конечное число финалистов в двух треках. Если конкурсант не сможет пройти ретест, он не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям.

На трек "Бизнес и промышленность" в Приволжском федеральном округе зарегистрировался 6751 участник, всего по России прошли регистрацию на трек 57 411 конкурсант. Это участники до 55 лет с управленческим опытом не менее 2 лет. Приглашение пройти контрольное тестирование получили 224 человека. Цель трека "Бизнес и промышленность" — выявить наиболее перспективные кадры в реальном секторе экономики. Куратором трека является помощник президента РФ Максим Орешкин.

На трек "Государственное управление" в Приволжском федеральном округе зарегистрировались 4597 участников, всего по России прошли регистрацию на трек 37 308 человек. Это участники до 55 лет с управленческим опытом не менее 2 лет. Приглашение пройти контрольное тестирование получили 222 человека. Цель трека "Государственное управление" — выявить наиболее перспективных руководителей новой формации для системы государственного управления.

22 октября финалисты трека "Бизнес и промышленность" примут участие в оценочных мероприятиях, а для финалистов трека "Государственное управление" пройдет деловая программа с участием наставников трека и представителей региона. 23 октября финалисты трека "Государственное управление" примут участие в оценочных мероприятиях, а для финалистов трека "Бизнес и промышленность" пройдет деловая программа с участием наставников трека и представителей региона. 24 октября состоится коммуникационная сессия и будут определены победители региональных финалов.

"Победители финалов треков будут приглашены в 2022 году в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками – ведущими управленцами нашей страны", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Победители региональных финалов будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека "Государственное управление"), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний (для трека "Бизнес и промышленность").

Кроме того, победители смогут получить сертификаты на прохождение образовательных программ, пройти стажировки и претендовать на вакансии в федеральных и региональных органах государственной власти.