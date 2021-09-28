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Бизнес

Лаборатория для тестирования продукции на экспорт открылась в Нижегородской области

22 октября 2021 18:13  [79] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Торжественное открытие первой очереди опорной лаборатории, которая позволит проводить испытания продукции, поставляемой на экспорт, состоялось в Государственном центре стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) в Нижегородской области

В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" испытательный центр Нижегородского ЦСМ был утвержден в качестве опорной лаборатории. Задача опорных лабораторий – обеспечить признание протоколов испытаний продукции на приоритетных экспортных рынках; предоставить возможность для экспортеров проводить испытания продукции, сократив временные и транспортные издержки.

Лаборатория оснащена уникальным испытательным оборудованием - полубезэховой камерой. Она позволит проводить испытания на электромагнитную совместимость различных технических средств (для автомобилей, гаджетов, средств реабилитации, кораблестроения, радиоэлектроники и т.д.), то есть определять способность электронной аппаратуры нормально функционировать в определенной электромагнитной обстановке, не создавая при этом электромагнитных помех, опасных для других технических средств или человека. В рамках открытия лаборатории специалисты провели тестовые испытания автомобиля «Соболь НН» производства ГАЗ.

"На сегодняшний день предприятиям, чтобы поставлять продукцию в другие страны, необходимо тестировать ее на территории этих стран, возить образцы оборудования туда и обратно. Это дорого и неудобно. Опорная лаборатория Нижегородского ЦСМ Росстандарта позволит провести все необходимые испытания в Нижнем Новгороде. Так изготовители быстрее смогут разрабатывать конкурентоспособную технику и укрепить свои позиции на внутреннем и международном рынках. Уверен, преимущества лаборатории особенно оценят производители транспортных средств и крупногабаритного промышленного оборудования, радиоэлектроники", - сказал Глеб Никитин.

Антон Шалаев сообщил, что в части испытаний на электромагнитную совместимость комплекс позволяет проводить не просто испытания на соответствие стандартам электромагнитной совместимости, но и на соответствие международным методикам испытаний.

"Комплекс создан за рекордные сроки: работа началась в 2020 году, и сегодня мы уже запускаем 1-ую очередь. Впереди – дооснащение опорной лаборатории в части испытаний линейки электрооборудования, медтехники, средств индивидуальной защиты, что важно как по российским стандартам, так и по зарубежным методикам испытаний. Символично, что в год 800-летия Нижнего Новгорода именно здесь открывается лаборатория такого уровня", - отметил он.

Индивидуальный план реализации проекта завершится в 2024 году. Лаборатория позволит обеспечить проведение испытаний широкой линейки товаров на экспорт.

"Производители, испытывая продукцию на самом точном и современном измерительном оборудовании, смогут подтвердить ее качество и выйти на новый уровень своего развития", - сказал директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

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Теги:
бизнес Международное сотрудничество Экспорт
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