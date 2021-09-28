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Общество

Первые итоги реализации Всероссийского проекта "Навигаторы детства" подвели в Нижегородской области

22 октября 2021 18:34  [80] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области на на площадке Молодежного центра "Высота" 22 октября прошел пресс-брифинг, посвященный итогам первых месяцев реализации Всероссийского проекта "Навигаторы детства", организаторами которого являются Министерство просвещения РФ и Российское движение школьников. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

"Наша самая главная задача - выстроить четкую систему работы по правилам и содержанию. Прошло два месяца, и мы сегодня понимаем проблематику и потребности советников по воспитанию и всех участников Всероссийского проекта "Навигаторы детства". Также нам важно качество рабочих программ по воспитанию и тех мероприятий, которые реализуют советники вместе с коллективом школы и обучающимися", - рассказала министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ "Российский детско-юношеский центр", региональный координатор Вячеслав Амосов напомнил, что в регионе работают 480 советников, которые сегодня являются главными координаторами федеральных и региональных событий, в том числе в реализации модулей рабочих программ воспитания.

"Мы выполняем важную государственную задачу в сфере воспитания. Сегодня у каждого школьника, классного руководителя, родителя есть возможность изменять и дополнять жизнь школы новыми практическими формами работы. Этот процесс небыстрый, важно принимать во внимание тот факт, что у каждой школы в регионе есть своя воспитательная среда, своё отношение к событиям, свои традиции и история", - подчеркнул Вячеслав Амосов.

Участие в открытом диалоге в рамках пресс-брифинга приняли советники по воспитанию и муниципальные координаторы проекта в Нижегородской области, а также представители всероссийских общественных движений.

Напомним, что в Нижегородской области с 1 сентября 2021 года в 421 общеобразовательной организации приступили к работе 480 советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 42 муниципальных координатора и 5 специалистов ресурсного центра уже осуществляют общую координацию работы по реализации рабочих программ воспитания вместе с командами общеобразовательных организаций региона.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 25000 школ – это более миллиона участников из 85 субъектов РФ, среди которых школьники, их родители и учителя.

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Теги:
Образование Учитель Школы
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