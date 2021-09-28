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Общество

Пожилым нижегородцам рекомендовали ограничить поездки в общественном транспорте

22 октября 2021 19:02  [74] Общество

Фото: администрация Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский Минтранс призывает людей старше 65 лет по возможности воздержаться от использования общественного транспорта в нерабочие дни, с 25 октября по 7 ноября.

В ведомстве добавили, что данная рекомендация распространяется, в первую очередь, на тех, кто до сих пор не сделал прививку от коронавируса.

Напомним, губернатор региона Глеб Никитин внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности: с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области установлены нерабочие дни. Такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе - для того, чтобы минимизировать взаимодействие людей между собой и, соответственно, уменьшить опасность заражения.

"В случае если противоэпидемические рекомендации не будут соблюдаться пассажирами в массовом порядке, будут рассматриваться варианты введения дополнительных мер, по аналогии с другими регионами", - добавили в региональном Минтрансе.

Ранее пожилых нижегородцев также призвали соблюдать режим самоизоляции. Также, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, работающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше должны быть переведены на дистанционную работу в приоритетном порядке.

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Теги:
Коронавирус Пенсионеры Транспорт
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