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Общество

Пожилых нижегородцев призвали соблюдать режим самоизоляции

12 октября 2021 11:11  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пожилых нижегородцев призвали соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, работники в возрасте 65 лет и старше должны быть переведены на дистанционную работу в приоритетном порядке. Те пенсионеры, которые уже не работают, по возможности должны соблюдать режим самоизоляции.

"Настоятельно просим пожилых граждан без необходимости не посещать места скопления людей. Растет количество госпитализаций, больше стало пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Возраст и хронические заболевания – дополнительный фактор риска. Особенно необходима осторожность в период сезонного подъема заболеваемости. Просьба к представителям старшего поколения – как можно реже покидать свой дом. Сложный период обязательно пройдет, но для того чтобы это случилось как можно быстрее, сейчас нужно предельно ответственно соблюдать все меры предосторожности", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор заметил, что в настоящее время поддержку пожилым нижегородцам оказывают волонтеры. Сейчас в рядах добровольцев - более 1 000 человек.

К основным направлениям, в которых задействованы добровольцы, относится: адресная и информационная помощь гражданам, а также помощь в поликлиниках Нижнего Новгорода: волонтеры печатают направления на ПЦР-анализы, доставляют ПЦР-анализы в лабораторию, помогают вести учет в картотеке, доставляют лекарства для больных коронавирусом.

Любой желающий может присоединиться к движению и стать волонтером. Для этого необходимо:

  • зарегистрироваться на сайте;
  • дождаться звонка специалиста из регионального отделения;
  • пройти тестирование и собеседование.

Напомним, что с 6 октября в регионе действуют изменения в указ - работа общепита в ночное время разрешена только на вынос. Школьники старших классов могут быть переведены на дистанционное обучение по решению каждого города отдельно, студентов также рекомендуется перевести на "дистант".

Кроме этого, не менее 30% сотрудников предприятий должны работать на "удалёнке". В первую очередь это относится к сотрудникам без прививки.

Массовые мероприятия в регионе, с 6 октября, а также работа фитнес-клубов, кинотеатров и музеев разрешены только по пропуску - "Мультипассу".

 

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Теги:
Коронавирус Пенсионеры
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