Виктор Краснов: "Если тысячи нижегородцев за эти две недели не заболеют коронавирусом, нам удастся разорвать цепь новых заражений" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Виктор Краснов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), считает введение двухнедельного периода нерабочих дней в Нижегородской области обоснованным с точки зрения эпидемиологических критериев.

Это связано с тем, что в две недели укладывается два инкубационных периода. Инкубационный период - это период от заражения до появления первых признаков болезни.

"Если тысячи нижегородцев за эти две недели не заболеют коронавирусом, нам удастся разорвать цепь новых заражений. Нам сейчас очень важно, чтобы не было большого числа больных, которые бы поступали одномоментно в больницы. У нас пока есть свободные койки в регионе, однако их все равно нужно разгрузить", - считает эксперт.

По словам специалиста, если нижегородцы будут максимально дисциплинированными, и все пойдет по плану, то у региона есть шансы выйти на плато. Это значит, что статистика заболеваемости не будет расти с каждым днём.

"Самое важное в сегодняшней ситуации - дать возможность здравоохранению справиться с тем числом зараженных, которые поступают в больницы", - пояснил Виктор Краснов.

Доктор медицинских наук добавил, что те, кто лечится амбулаторно дома, имеют лёгкие формы болезни, и с ними меньше проблем. Сейчас нужно держать курс на снижение возникновения тяжелых и среднетяжелых болезней.

По мнению Виктора Краснова, в эти две недели нужно избегать посещений общественных мест или допускать туда только тех, кто вакцинировался.

"Я считаю это правильным по двум причинам. Во-первых, возможность посещения только при наличии вакцинации или перенесённого заболевания - это некоторый стимул к тому, чтобы люди вакцинировались. А, во-вторых, вакцинированные имеют реально заметно меньше шансов заболеть. Кроме того, если вакцинированный человек заболевает, он, как правило, переносит болезнь в легкой форме", - говорит Виктор Краснов.

Тем не менее, доктор медицинских наук предупредил, что вакцинированные тоже должны быть осторожными: чаще проветривать помещения, встречаться с друзьями и родными лучше на открытом воздухе, а не в ограниченных пространствах.

"Важно повышать неспецифическую устойчивость к инфекционным заболеваниям, например, правильно питаться, отказаться от употребления алкогольных напитков. Потому что алкоголь, например, все-таки снижает иммунитет, и это надо иметь в виду", - сказал он.

Также Виктор Краснов посоветовал нижегородцам соблюдать режим дня, полноценно отдыхать, по возможности гулять на открытом воздухе и стараться избегать лишних контактов.