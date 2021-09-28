Служба занятости проведет в Нижегородской области прямую телефонную линию 28 октября.
Линия "Партнер" будет проходить с 10:00 до 12:00.
Сотрудники службы занятости ответят на вопросы по теме: "Содействие занятости женщин. Профессиональное обучение: безработных женщин; малоимущих граждан, заключивших социальный контракт".
Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, звонить на линию можно по телефонам 8 (831) 234-07-14 доб. 308, 8 (831) 234-07-16 доб. 320, 8 (831) 234-07-18 доб. 341.
Напомним, с начала текущего года уровень безработицы продолжает снижаться.
"Для того чтобы стабилизировать ситуацию, правительством РФ и правительством Нижегородской области реализуются различные меры, направленные на оказание поддержки как гражданам, так и работодателям", - заявила руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.
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