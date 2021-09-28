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Общество

Служба занятости проведет в Нижегородской области прямую телефонную линию 28 октября

23 октября 2021 14:51  [77] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Служба занятости проведет в Нижегородской области прямую телефонную линию 28 октября.

Линия "Партнер" будет проходить с 10:00 до 12:00.

Сотрудники службы занятости ответят на вопросы по теме: "Содействие занятости женщин. Профессиональное обучение: безработных женщин; малоимущих граждан, заключивших социальный контракт".

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, звонить на линию можно по телефонам 8 (831) 234-07-14 доб. 308, 8 (831) 234-07-16 доб. 320, 8 (831) 234-07-18 доб. 341.

Напомним, с начала текущего года уровень безработицы продолжает снижаться.

"Для того чтобы стабилизировать ситуацию, правительством РФ и правительством Нижегородской области реализуются различные меры, направленные на оказание поддержки как гражданам, так и работодателям", - заявила руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.

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Теги:
Занятость и безработица
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