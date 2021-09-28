Нижегородские компании получат федеральные субсидии за трудоустройство безработных Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

С начала текущего года уровень безработицы в Нижегородской области продолжает стабильно снижаться. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

На сегодняшний день на учёте в службе занятости населения региона состоят 9,5 тыс. человек, официально признанных безработными, а уровень безработицы составляет 0,5%. Годом ранее, в сентябре 2020 года, было зафиксировано пиковое значение - 63,3 тыс. человек, что соответствовало уровню 3,6%.

"С начала текущего года уровень безработицы продолжает снижаться. Для того чтобы стабилизировать ситуацию, правительством РФ и правительством Нижегородской области реализуются различные меры, направленные на оказание поддержки как гражданам, так и работодателям", - рассказала руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.

Так, в 2021 году федеральным правительством введены дополнительные меры по субсидированию найма, когда при трудоустройстве безработных граждан юрлицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется господдержка в виде субсидий. Субсидия на каждого нового трудоустроенного сотрудника равна трём минимальным размерам оплаты труда (12 792 руб.), увеличенным на сумму страховых взносов и число трудоустроенных граждан. Первый платёж организация получает через месяц после трудоустройства безработного, второй - через три месяца, третий - через шесть месяцев.

Фонд соцстрахования получает информацию о трудоустройстве безработных через службу занятости и выплачивает средства напрямую работодателю.

Поддержку работодатели получат в форме субсидии при приёме на работу безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработного по состоянию на 1 августа 2021 года (ранее - до 1 января 2021 года).

Чтобы получить субсидию, по состоянию на 15 декабря 2021 года работодатель должен сохранить в штате не менее 80% работников, трудоустроенных в рамках программы поддержки. Внесённые изменения позволят при оценке результата не учитывать трудоустроенных безработных граждан, уволенных по собственному желанию.

"Выгода для предприятий очевидна - приняв на работу безработного гражданина, предприятие получает компенсацию части затрат на оплату его труда. Это позволит и поддержать безработного в наиболее сложный на рынке труда период, и даст предприятиям возможность укомплектовать трудовые коллективы", - подчеркнула Арина Садулина.

Кроме того, расширяется категория граждан, при трудоустройстве которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в органах службы занятости в качестве безработного: выпускников колледжей и вузов, завершивших обучение в 2020 году, инвалидов, граждан, освобождённых из учреждений, где отбывали наказание в виде лишения свободы, а также одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов.

Чтобы получить господдержку, работодателю необходимо обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно, через личный кабинет на платформе "Работа в России". Затем нужно направить заявление в Фонд соцстрахования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему "Соцстрах".