Стало известно, какие учреждения культуры продолжат работу в нерабочие дни в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Стало известно, какие учреждения культуры продолжат работу в нерабочие дни в Нижегородской области. Информация об этом размещена на сайтах и страницах учреждений в соцсетях.

Дни с 25 октября по 7 ноября объявлены в Нижегородской области нерабочими. При этом ряд музеев может продолжить свою работу.

Так, работать будет ГЦСИ "Арсенал". На сайте музея современного искусства, в частности сказано, что посещение музея возможно только при предъявлении QR-кода, подтверждающего наличие сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации, а также при предъявлении активированного "универсального документа посетителя мероприятий" — мультипасса.

Такие же требования распространяются и на посещение всех зданий НГХМ (Нижегородского государственного художественного музея (Дом военного губернатора (Кремль, корпус 3), Дом Дмитрия Сироткина (Верхневолжская набережная, 3).

При этом театры города: театр оперы и балета, драмтеатр, театр "Комедiя", кукольный театр и ТЮЗ приостановят свою работу на период с 25 октября по 7 ноября. На сайтах театров отмечается, что все приобретенные билеты будут действительны в другие даты, когда театры возобновят работу. Также предусмотрен возврат билетов с полным возмещением их стоимости.

Нижегородская филармония также не будет проводить концерты в период нерабочих дней. Концерты XVIII фестиваля "Новые имена", объявленные на 6 и 7 ноября, пройдут в режиме онлайн-трансляций на сайте филармонии.

Нижегородском планетарий им. Г.М. Гречко также перенес свою полнокупольную программу "Музыка среди звёзд" на декабрь 2021 года.

НГИАМЗ еще не опубликовал время и условия работы всех своих филиалов.