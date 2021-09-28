Центры оценки и развития управленческих компетенций открылись в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Центры оценки и развития управленческих компетенций открылись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, президентская платформа "Россия – страна возможностей" открыла два центра оценки и развития управленческих компетенций – на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, ректор ННГУ Елена Загайнова и ректор КУПНО Елена Александрова. Модератором церемонии выступил научный руководитель экспертно-аналитического центра "Научно-образовательная политика" (НОП), ведущий эксперт института образования НИУ ВШЭ Евгений Сжёнов.

"Все мы отлично понимаем, что немыслимо достичь стратегических целей без развития кадрового потенциала. В первую очередь, кадрового потенциала молодёжи, в формирование которого существенный вклад вносят вузы. Вместе с тем, студентам будет сложно адаптироваться к рабочей обстановке, если они не получат необходимые навыки и метакомпетенции во время учебы. И сегодня в рамках сотрудничества с президентской платформой мы открываем центры оценки и развития управленческих компетенций на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области и на площадке университета им. Н.И. Лобачевского. Открытие центра компетенций ННГУ позволит апробировать подходы к развитию компетенций с научной точки зрения, с привлечением в проект актуальных исследовательских методик и разработок по повышению качества человеческого капитала в регионе. Задача центра компетенций, открываемого сегодня на площадке КУПНО, – синергия трех основополагающих сфер кадрового благополучия в регионе: государства, бизнеса и профессионального образования", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В Центрах компетенций студенты будут проходить диагностику своих лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО "Россия – страна возможностей". Ребята получат оценку эмоционального интеллекта, своей ориентации на результат, способности к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированности и многих других качеств и навыков. После тестирования будет построен профиль каждого студента, на основе которого будут сформированы личные траектории развития ребят и предложены образовательные программы, разработанные совместно с вузом. Также на основе результатов диагностики будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей.

Как отметил Алексей Комиссаров, основная цель центров оценки и развития управленческих компетенций – эффективное насыщение кадрами региональных работодателей-партнеров вуза, предотвращение оттока молодых специалистов из региона.

"К нашему совместному проекту с университетом Лобачевского и КУПНО в Нижнем Новгороде присоединились ведущие вузы региона, среди которых Педагогический университет имени Минина, Лингвистический университет имени Добролюбова, Приволжский исследовательский медицинский университет, Высшая школа экономики – Нижний Новгород, Технический университет имени Алексеева", - добавил он.

Спрос на такие центры связан с тем, что стандарты высшего образования и, соответственно, образовательные программы вузов в первую очередь предполагают усвоение профессиональных знаний, умений и навыков. А вот с развитием и оценкой надпрофессиональных и управленческих компетенций все немного сложнее. Причем и студенты, и работодатели признают, что им не хватает именно этих навыков при поиске работы или молодого специалиста на ту или иную должность.

"Партнерство усиливает результаты, для нас большая честь - стать площадкой для коллаборации опорных вузов в работе над развитием кадрового потенциала Нижегородской области. Хотелось бы выразить благодарность HR-сообществу за поддержку проекта. На этой неделе в КУПНО проходил II Международный HR-Саммит, по итогам 80 онлайн-событий которого мы собрали лучшие практики, в том числе по развитию компетенций студентов и молодых специалистов. Уверена, что они найдут применение в работе центра компетенций", – подытожила ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Елена Александрова.

В день открытия центров компетенций прошли презентационные мероприятия с участием представителей компаний-работодателей: ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу", ООО "РАСТРИМ НН", Волго-Вятский ПАО "Сбербанк России", УК "Группы ГАЗ", HH.RU, "Premio Centre", АО "ОКБМ Африкантов" Госкорпорация Росатом, Банк России, медицинский центр "Персона", компания "Альтаир".

В Корпоративном университете правительства Нижегородской прошла серия мастер-классов от работодателей на темы "Как получить работу мечты. 7 правил успешного собеседования", "Личная эффективность: организация и планирование", карьерные консультации, на которых студенты вузов региона смогли пообщаться с HR-специалистами компаний-работодателей, и сессия с ректорами нижегородских вузов.