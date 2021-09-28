Еще 42 нижегородца скончались от коронавируса в Нижегородской области за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 769 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 25 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано более 740 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились уже 186 468 человек.

При этом 167 835 нижегородцев выздоровели, в том числе 523 человека были выписаны за последние сутки. Коронавирус в Нижегородской области унес жизни 7 486 человек, 42 - за последние сутки.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.04. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 15%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвёртой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвёртая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

В регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса.