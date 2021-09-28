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Политика

Победителями треков конкурса "Лидеры России" в ПФО стали 12 нижегородцев

25 октября 2021 11:59  [111] Политика
Глеб Никитин и Алексей Комиссаров

Глеб Никитин и Алексей Комиссаров

Фото: предоставлено АНО «Россия — страна возможностей

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде завершились региональные финалы конкурса "Лидеры России" по трекам "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" для представителей ПФО. Победителями стали 35 человек, среди которых - 12 представителей Нижегородской области.

Всего в мероприятиях приняли участие 354 финалиста из всех 14 регионов ПФО.

"Для меня огромное удовольствие - приветствовать "Лидеров России"! В лидерстве самое главное – это ответственность. Вы все подняли руки и сказали: "Я смогу вдохновлять и поддерживать тех, кто пошел за мной". Опыт показывает, что само участие в конкурсе позволяет изменить себя и получить дополнительные возможности для карьерного роста. Конкурс действительно меняет участников, меняет их профессиональный путь в лучшую сторону. Мы как регион очень заинтересованы в достойном участии нижегородцев в этом конкурсе. Я поддерживаю каждого из вас и, конечно, болею за земляков", – обратился к победителям губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Финалисты Приволжского федерального округа представляют разные отрасли: энергетику, сельское хозяйство, транспорт, нефтехимическую, ракетно-космическую промышленность, образование, искусство. Все они достойно показали себя в финале. Победителями стали 35 участников из 13 субъектов округа, из них 21 конкурсант – в треке "Бизнес и промышленность" и 14 конкурсантов – в треке "Государственное управление". В 2022 году они станут участниками суперфинала и встретятся с победителями из других округов и треков конкурса "Лидеры России", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Нижегородская область стала лидером по числу победителей: регион представляют 12 из 35 победителей, из них 7 — в треке "Государственное управление" и 5 — в треке "Бизнес и промышленность".

В течение конкурсных дней участники демонстрировали свои управленческие навыки, в командах решали задачи из реальной практики руководителей. Задания участников учитывали специфику треков и были нацелены на проверку тех компетенций, которые требуются от управленцев в госсекторе и сфере бизнеса и промышленности. По итогам работы участники получат рекомендации, которые помогут составить дальнейший план развития.

Все победители прошли в суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году, и сразятся за главный приз – образовательный грант размером 1 млн рублей. Также они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей и сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности.

Победители финалов треков конкурса "Лидеры России" в ПФО от Нижегородской области:

Трек "Бизнес и промышленность"

- Александр Балыкин (Н.Новгород), АО "ОКБМ Африкантов", отдел стратегического развития;
- Екатерина Корнутенко (Н.Новгород), ООО "ТЛК";
- Сергей Люсов (Н.Новгород), филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ "НИИИС им. Ю.Е. Седакова";
- Юлия Продан (Н.Новгород), Правовое агентство Юлии Продан (ИП);
- Антон Елизаров (Н.Новгород), ООО "Цифровое пространство".

Трек "Государственное управление":

- Александра Залетова (Н.Новгород), ООО "ЦентрБух";
- Алексей Иванов (Н.Новгород), АО "Атомэнергопроект";
- Василий Козловский (Н. Новгород), ГУ МВД России по Нижегородской области;
- Роман Кошелев (Шахунья), администрация г.о.г. Шахунья Нижегородской области;
- Светлана Помпаева (Н.Новгород), Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода;
- Антон Ульянов (Саров), Городская дума Сарова;
- Андрей Филимонов (Н. Новгород), Нижегородская дирекция связи ЦСС - филиала ОАО "РЖД".

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