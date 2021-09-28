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Общество

Более 75% железнодорожников на Горьковской магистрали сделали прививку от коронавируса

25 октября 2021 14:30  [32] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 75% железнодорожников на Горьковской магистрали сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, уже привито более 35 тысяч работников железнодорожного транспорта в границах ГЖД, что составляет 75,5% от общего количества работников Горьковской магистрали.

Отмечается, что в первую очередь прививку делают сотрудникам, обеспечивающим безопасность движения поездов – проводникам пассажирских вагонов, диспетчерам, локомотивным бригадам, представителям инфраструктурного комплекса.

Прививки делают железнодорожникам в Нижнем Новгороде, Муроме, Владимире, Коврове, Кирове, Казани, Канаше, Ижевске и Красноуфимске.

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Теги:
Вакцина ГЖД Коронавирус
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