Детскую площадку "Солнечная поляна" создали на месте пустыря в селе Вад по нацпроекту Общество

Фото: администрация Вадского района

Детскую площадку "Солнечная поляна" создали на месте пустыря в районном центре - селе Вад Нижегородской области. Благоустройство территории рядом с детским садом "Солнышко" на улице Советской реализовано по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В администрации муниципального округа сообщили, что все работы завершены, открытие детской площадки состоялось на минувшей неделе.

Много лет назад на этом месте была спортивная площадка, однако она пришла в негодность, а территория начала зарастать. По нацпроекту "Жилье и городская среда", с учетом пожеланий жителей, место было расчищено, здесь установили детский игровой комплекс, качели, скамейки, провели уличное освещение. Работы продолжались в течение четырех месяцев.

На следующий год по нацпроекту в селе планируют установить спортивную площадку на улице Рабочей. Подрядчик будет определен уже в этом году. Всего же за время реализации нацпроекта в Вадском районе обновили четыре общественных пространства и 15 дворовых территорий, на эти цели район получил 21 млн рублей, в том числе 16 млн - из федерального бюджета.

"Все благоустроенные по нацпроекту общественные пространства мы стараемся содержать в хорошем состоянии. Могу сказать, что и молодежь, и дети, и взрослые ценят эти площадки", - отметил глава местного самоуправления Вадского муниципального округа Иван Ураев.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в этом году запланировано благоустроить 32 общественных пространства. На сегодняшний день 25 объектов уже сданы.