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Благоустройство семи общественных пространств в Нижнем Новгороде еще не закончено. Об этом сообщил директор департамента благоустройства Антон Максимов в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 19 октября.
Он напомнил, что всего в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в этом году в городе было благоустроено 32 общественных пространства. На сегодняшний день 25 объектов уже сданы.
По двум объектам сроки сдвинулись из-за расторжения контрактов с подрядчиком. Администрация Сормовского и Канавинского районов расторгла контракты с подрядной организацией ООО "Старком". Речь идет о благоустройстве сквера на проспекте 70 лет Октября и сквере на ул. Гордеевской.
По словам Антона Максимова, администрациями районов города в управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Нижегородской области была направлена заявка о включении компании в реестр недобросовестных подрядчиков. Однако, решение было принято в пользу ООО "Старком".
Также информация о срыве сроков была направлена в прокуратуру и затем в суд. В результате подрядчик получил штрафы: на должностное лицо - 840 тысяч рублей, на юридическое лицо - 16,4 млн рублей.
Что касается остальных пяти объектов, они находятся в высокой степени готовности. Работы по благоустройству Лопатинского оврага будут сданы до конца октября, сквера на ул. Интернационалистов - до середины ноября.
Степень готовности объектов в Московском и Автозаводском районе составляет 65-70%. Администрация города рассчитывает на завершение работ до середины ноября.
Антон Максимов добавил, что все контракты на содержание данных территорий заключены.
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