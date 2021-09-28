Около 70% бюджета Нижегородской области на 2022 год будет направлено на социальную сферу Экономика

Проект областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-го и 2024 года внесён в Законодательное собрание Нижегородской области 25 октября. Проект главного финансового документа внесён заместителем губернатора Нижегородской области Егором Поляковым за подписью главы региона Глеба Никитина.

Доходы областного бюджета на 2022 год прогнозируются в объёме 219,8 млрд рублей, в том числе 39,4 млрд рублей безвозмездных поступлений – из федерального бюджета.

Расходы областного бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме 223,16 млрд рублей, что на 2,8% выше уровня расходов первоначального бюджета-2021.

"В бюджете-2022 заложены 3,4 млрд рублей за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Эти средства, в частности, пойдут на возобновление проекта продления линии метрополитена до станции "Сенная", строительство сетей водоотведения и водоснабжения в Ольгине и Новинках, реконструкцию инженерной инфраструктуры в Почаинском овраге", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что расходы на социальную сферу в бюджете-2022 составляют около 70%. Формирование расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-го и 2024 года осуществлялось в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области. В 2022 году расходы на реализацию госпрограмм составят 210,05 млрд рублей (94,1% от общего объема расходов).

Предусмотрен существенный рост по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области" - на 97,7% к 2021 году (3,03 млрд рублей). Наибольший удельный вес в 2022 году составляют расходы на реализацию следующих государственных программ:

- "Развитие образования Нижегородской области" – 50,9 млрд рублей (на 2,9% выше первоначального уровня бюджета-2021);

- "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" – 41,9 млрд рублей (выше на 7,4%);

- "Развитие здравоохранения Нижегородской области" – 34,6 млрд рублей (выше на 8,5%).

Глеб Никитин обратил особое внимание на рост ассигнований на сферу здравоохранения. Так, около 1,1 млрд рублей будет направлено на капремонт медучреждений, в том числе почти 765 млн рублей на Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

Расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан предусмотрены в объёме 2,3 млрд рублей – на 19,7% больше, чем в первоначальном бюджете 2021 года. На переоснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, за счёт средств федерального бюджета будет выделено 482,3 млн рублей (на 14,3% больше показателей 2021 года. – прим.). На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений предусмотрено 390,6 млн рублей (на 45,1% выше уровня 2021 года.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин отметил, что бюджет на 2022 год сохранит социальную направленность. Так, в Нижегородской области в 2022 году в рамках нацпроектов и госпрограмм запланировано строительство школ, в том числе в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Городце, Павлове, Семенове, Выксе, Кстове, в Арзамасе, в городе Бор, в Краснобаковском, Воскресенском, Кстовском, Воротынском районах. Также запланировано возведение двух пристроев к школам в Сормовском и Канавинском районах Нижнего Новгорода, детского сада в Арзамасе, двух поликлиник - в Кстовском районе и в Новинках.

Кроме того, по словам спикера Заксобрания, пройдёт комплексный капитальный ремонт 214 учреждений здравоохранения, будет организована реконструкция Дивеевской ЦРБ им. академика Блохина. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования предусмотрены в объёме 1,2 млрд рублей, в том числе на проект "Вам решать!" – 730 млн рублей.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков добавил, что на реализацию нацпроектов в 2022 году планируется направить 35,4 млрд рублей. "Рост к сумме 2021 года серьёзный - на 22,4 процента. Средства областного бюджета - 14,4 миллиарда рублей, федеральные средства – 21 миллиард рублей", - резюмировал Егор Поляков.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима рассказала, что нецелевая финансовая помощь муниципалитетам в 2022 году составит 13,2 млрд рублей, что на 4% превышает уровень 2021 года.

В соответствии с законом "О бюджетном процессе в Нижегородской области", Законодательное собрание рассматривает проект закона об областном бюджете в течение 60 дней с момента внесения.

Ранее сообщалось, что депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области поддержали увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 3 млрд рублей.