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Экономика

Депутаты комитета ЗС НО поддержали увеличение поступлений из федерального бюджета на 3 млрд рублей

25 октября 2021 17:38  [36] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области поддержали увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 3 млрд рублей на заседании 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента

Проект поправок в бюджет на 2021 год ранее внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В соответствии с законопроектом, налоговые и неналоговые доходы будут увеличены на 2,2 млрд рублей.

Кроме того, более чем на 3 млрд рублей вырастут безвозмездные поступления из федерального бюджета:

- более 1,7 млрд рублей будут направлены на предоставление трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией;

- 700 млн рублей – дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета;

- 325 млн рублей – на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- 159 млн рублей – на выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты;

- 79,7 млн рублей - на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

"Пандемия коронавируса по-прежнему диктует необходимость повышенного внимания к этой теме. Значительная часть средств будет направлена на дополнительное финансирование необходимых мероприятий по оказанию медицинской помощи заболевшим людям. Мы понимаем какую серьезнейшую нагрузку несут медицинские работники, которые фактически находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Выплаты стимулирующего характера являются на сегодняшний день одной из важнейших мер социальной поддержки. По итогам обсуждения изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» рекомендованы к принятию на заседании Законодательного Собрания 28 октября в двух чтениях", - сказал председатель комитета Александр Шаронов.

Если данные поправки будут приняты региональным парламентом, доходы областного бюджета увеличатся на 4 млрд рублей — до 220,1 млрд рублей. Расходы вырастут на 3,5 млрд рублей (до 244,6 млрд рублей). Дефицит составит 24,6 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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