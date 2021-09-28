Государственная кадастровая оценка земельных участков пройдёт в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Государственная кадастровая оценка в 2022 году будет проведена в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории Нижегородской области земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.

В частности, министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области приняло распоряжение от 20.01.2021 № 326-11-25576/21 "О проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Нижегородской области".

До старта процедуры будет проводиться сбор и обработка информации, необходимой для определения кадастровой стоимости.

Так, до 1 января 2022 года владельцы объектов недвижимости могут предоставить декларации о характеристиках соответствующей собственности.

Подать декларацию в ГБУ НО "Кадастровая оценка" можно следующими способами:

при личном обращении в "Кадастровую оценку" по адресу: Н.Новгород, ул. Максима Горького, д.151 А, пом.2;

в бумажном виде почтовым отправлением по тому же адресу;

в виде электронного документа, заверенного электронной подписью, на e-mail: info@gbunoko.ru.

Форма декларации и порядок её рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2019 N 318 "Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе её формы".

Напомним, результаты новой государственной кадастровой оценки недвижимости начали действовать в Нижегородской области с 1 января 2021 года. В 2020 году ГБУ НО "Кадастровая оценка" провело кадастровую оценку пяти видов объектов недвижимости - зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов. Всего в регионе более 4 млн объектов недвижимости. Новые результаты были утверждены в декабре 2020 года.