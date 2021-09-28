Государственная кадастровая оценка земельных участков пройдёт в Нижегородской области в 2022 году

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Государственная кадастровая оценка в 2022 году будет проведена в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости на территории Нижегородской области земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.
В частности, министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области приняло распоряжение от 20.01.2021 № 326-11-25576/21 "О проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Нижегородской области".
До старта процедуры будет проводиться сбор и обработка информации, необходимой для определения кадастровой стоимости.
Так, до 1 января 2022 года владельцы объектов недвижимости могут предоставить декларации о характеристиках соответствующей собственности.
Подать декларацию в ГБУ НО "Кадастровая оценка" можно следующими способами:
Форма декларации и порядок её рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2019 N 318 "Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе её формы".
Напомним, результаты новой государственной кадастровой оценки недвижимости начали действовать в Нижегородской области с 1 января 2021 года. В 2020 году ГБУ НО "Кадастровая оценка" провело кадастровую оценку пяти видов объектов недвижимости - зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов. Всего в регионе более 4 млн объектов недвижимости. Новые результаты были утверждены в декабре 2020 года.
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