Дорогу в деревне Докукино Кстовского района отремонтировали по программе "Вам решать" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В деревне Докукино Кстовского района отремонтировали автодорогу в рамках программы инициативного бюджетирования "Вам решать!". Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области

Согласно информации, в капремонт вложено порядка 4 млн рублей. Их них более 2,3 млн рублей выделено из областного бюджета, около 1 млн рублей - из местного бюджета, а внебюджетные средства составили 632 тыс. рублей.

Глава МСУ Прокошевского сельсовета Валентина Шестиперстова отметила, что за 2021 год реализованы две программы в рамках проекта "Вам решать" - в деревнях Прокошево и Докукино.

"Инициатива по ремонту дорог исходила от местных жителей. Вместо дороги в Докукино раньше была грязь непролазная. Работу сделали за месяц, и очень качественно - сначала положили щебень, а затем заасфальтировали. Жители очень довольны – деревня недавно была газифицирована, установлено освещение, а теперь еще появилась новая дорога вдоль домов. С удовольствием примем участие в проекте "Вам решать" в будущем году", - рассказала глава местного самоуправления.

Кстати, Кстовский район принимает участие в региональном проекте инициативного бюджетирования "Вам решать" на протяжении пяти лет: за эти годы реализовано более 80 проектов.

"Это колоссальная поддержка в развитии нашего района. Самое ценное в этом проекте то, что реализуются именно пожелания жителей, решаются многолетние проблемы. В 2021 году Кстовский район занял первое место в области по числу поддержавших наши проекты граждан в онлайн-голосовании – более 20 тысяч человек проголосовали за предложенные инициативы. Были выделены средства из областного бюджета на реализацию 25 из 29 заявленных проектов. А это новые и отремонтированные дороги, уличное освещение, детские и спортивные площадки, благоустроенные парковые зоны", - сообщил глава МСУ Кстовского муниципального района Андрей Чертков.

Напомним, сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области 11 октября. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связаны с ремонтом библиотек или домов культуры).

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.