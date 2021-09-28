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Общество

Семь отделений нижегородских больниц закрыты на карантин по коронавирусу

26 октября 2021 13:11  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Семь отделений нижегородских больниц закрыты на карантин по коронавирусу. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Согласно информации, по состоянию на 25 октября на карантин по коронавирусной инфекции COVID-19 в Нижегородской области закрыты: четвертое женское отделение в ГБУЗ НО "Психиатрическая больница № 2 г. Нижнего Новгорода"; четвертое женское отделение в ГБУЗ НО "Клиническая психиатрическая больница № 1 (ул. Ульянова); второе женское отделение, шестое и восьмое психиатрические отделения в ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им. П.П. Кащенко".

Также на карантин в настоящее время закрыты: травматолого-ортопедическое отделение в ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Нижнего Новгорода" и отделение экстренной хирургической помощи в Выксунской ЦРБ.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области по состоянию на 26 октября зафиксировано 762 новых случая заболеваемости коронавирусом.

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Теги:
больницы Карантин Коронавирус
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