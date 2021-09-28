Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 26 октября COVID-19

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 762 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 26 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Днем ранее было зарегистрировано 769 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились уже 187 230 человек.

При этом 168 437 нижегородцев выздоровели, в том числе 602 человека были выписаны за последние сутки. Коронавирус в Нижегородской области унес жизни 7 525 человек, 39 - за последние сутки.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвёртой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвёртая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

В регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса.

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Теги:
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