Системы зашторивания устанавливают в теплицах на Бору для уменьшения свечения Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Системы бокового зашторивания устанавливают в теплицах на Бору для уменьшения светового воздействия на близлежащие населенные пункты. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Тепличный комбинат Нижегородский".

Тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей открылся этим летом. Общая площадь комплекса составляет 17,3 га. На предприятии используется современная технология досветки растений.

После того, как комплекс был запущен, жители Бора начали жаловаться на яркое свечение и шум. Свет от теплиц отчетливо видно и в Нижнем Новгороде.

Как пояснили в ООО "Тепличный комбинат Нижегородский", на сегодняшний день на предприятии ведутся пусконаладочные работы. С этим связаны неудобства.

"Периодически оборудование может работать на максимальных мощностях, создавая дополнительный шум. В штатном режиме оборудование работает с низким шумовым уровнем", - отметили на предприятии.

Завершить пусконаладочные работы, в том числе установку бокового зашторивания, планируется до конца 2021 года.

После завершения всех работ администрацией Бора планируется, при необходимости, инициировать проведение замеров шумового загрязнения около комплекса.

Напомним, что объем инвестиций в проект составляет 5,1 млрд рублей. Используемая технология позволит круглый год собирать с 1 кв метра по 70 кг томатов и 140 кг огурцов. Предполагаемый валовый сбор конечной продукции при выходе на полную мощность составит более 14 тысяч тонн огурца и 3,5 тысяч тонн томата в год.