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Общество

Тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей на Бору откроется в августе

16 июня 2021 18:45  [111] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей на Бору планируется открыть в августе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве Нижегородской области.

"Ориентировочный срок открытия производства - август 2021 года. Параметры проекта не изменились", - рассказали в ведомстве.

Напомним, инвестиции в создание теплиц оцениваются в 5,11 млрд рублей.

Общая площадь комплекса составит 17,3 га. В теплицах будут выращивать овощи закрытого грунта с использованием современной технологии досветки растений и автоматизированного контроля микроклимата и роста растений. Такая технология позволит круглый год собирать с 1 кв метра по 70 кг томатов и 140 кг огурцов.

Ранее ГК "РОСТ" планировала приступить к круглогодичному выращиванию овощей до середины 2021 года. Однако, срок был перенесен.

До этого ввод в эксплуатацию тепличного комплекса планировался в 2020 году. ГК "РОСТ" приступила к его созданию в 2018 году.

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Теги:
Бор Продовольствие Сельское хозяйство
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