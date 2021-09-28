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Спорт

Нижегородскую детскую академию тенниса планируется открыть в 2022 году

26 октября 2021 15:14  [1] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородскую детскую академию тенниса планируется открыть в 2022 году. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на гендиректора ООО "Нижегородская академия тенниса" Николая Винокурова.

По его словам, сейчас на объекте ведутся работы по водоотведению и водоснабжению.

Он заметил, что в силу объективных причин запуск академии был перенесен с 1 сентября 2021 года. Планируется, что академия тенниса откроется после Нового года.

Напомним, что здание академии уже построено и расположено на территории между домом № 6 по ул. Маршала Рокоссовского и школой № 49.

Сооружение представляет собой металлический каркас, установленный на подготовленное основание без устройства фундамента. Сам каркас выполнен из конструкций на болтовых соединениях. Он крепится к железобетонной конструкции пола, организованного на поверхности земли. Крыша представляет собой тент.

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Теги:
Спорт Теннис
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