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Общество

Более 40 участков дорог отремонтированы в этом году в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Вам решать!"

26 октября 2021 15:39  [112] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в этом году в рамках регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" отремонтированы 45 участков дорог. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в рамках инспекционного объезда районов Нижнего Новгорода.

Глава города лично проверил качество ремонта дорог в частном секторе Сормовского, Канавинского и Ленинского районов, которые лидируют по количеству заявок от жителей по направлению "Ремонт дорог".

"В этом году из 78 реализуемых заявок по проекту "Вам решать!" 49 касаются ремонта дорог. Это больше 60%. То есть запрос на ремонт небольших дорог, дорог частного сектора очень велик. На данный момент уже отремонтировано 45 участков дорог, в ближайшее время будет сдано ещё четыре",- заявил Юрий Шалабаев.

Одной из точек объезда стала улица Алебастровая Сормовского района. По словам главы районной администрации Светланы Горбуновой, эта улица находится на территории большого массива частного сектора, где много грунтовых дорог, вопрос асфальтировки которых особенно актуален для местного населения.

"Жители внимательно следили за строительными работами, задавали вопросы и высказывали пожелания. Некоторые сормовичи опасались, что после обустройства дороги их участки будут подтапливаться. Как правило, на одной улице одна сторона выше, а другая – ниже, поэтому мы отсыпали всю дорожную полосу, делали «разуклонку». В результате подтопления удалось избежать и опасения жителей не подтвердились", - сказала глава районной администрации.

На улице Зелёной в Канавинском районе жители, которые инициировали ремонт дороги, также остались довольны работами и обратились к главе города Юрию Шалабаеву с просьбой сделать здесь освещение. Глава администрации Канавинского района Олег Алешин доложил мэру, что этот вопрос прорабатывается.

"Возможности оборудования дополнительного освещения уже рассматриваем. Люди должны получить максимально комфортные условия", - сказал он.

Последней точкой объезда стала улица Возрождения в Ленинском районе. Всего в районе выполнен ремонт дорог частного сектора по девяти улицам: Заозерная, Волочильная, Молодая Гвардия, Алма-Атинская, Политотдельская, Вали Котика, Матросская, Дачная и Возрождения.

Но ремонтом дорог благоустройство не должно закончиться, уверен глава города. Так, например,в ближайшее время на улице Возрождения должны появиться лежачие полицейские, и будет решён вопрос с освещением.

По итогам инспекции Юрий Шалабаев отметил, что губернаторский проект "Вам решать!" позволяет выявить локальные проблемы, которые долгое время находились вне зоны внимания.

"В процессе голосования по предложенным инициативам мы смогли определить самые проблемные участки и начали работать с ними. Районным администрациям важно находиться в тесном контакте с жителями для качественной проработки проектов", - подчеркнул мэр.

Напомним, сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области 11 октября. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Всё лучшее – детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связаны с ремонтом библиотек или домов культуры).

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.

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Теги:
Благоустройство Дороги Юрий Шалабаев
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