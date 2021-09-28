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Общество

Людмила Башкатова: "Вакцинация - это основа основ профилактики инфекционных заболеваний"

27 октября 2021 12:43  [92] Общество

"Вакцинация - это основа основ профилактики инфекционных заболеваний", - заявила главный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова.

По ее словам, ограничительные меры, которые введены в Нижегородской области указом губернатора, направлены на то, чтобы в этот период люди смогли оградить себя от инфекции.

"Мы видим, что за последние недели отмечается рост заболеваемости: практически ежедневно за помощью обращается более 700 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Предотвратить ее распространение, стабилизировать ситуацию, снизить уровень заболеваемости и количество летальных исходов - это самый важный результат, которого мы должны достичь благодаря ограничениям", - сказала она.

"Что для этого каждый из нас должен сделать? В течение ближайших двух нерабочих недель мы все должны соблюдать те меры предосторожности, которые регламентированы в рамках нормативных документов. Мы знаем, что инфекция передается воздушно-капельным путем, что можно заразиться при контакте через руки. Поэтому сейчас надо максимально ограничить себя от нахождения в местах скопления людей. Если мы не будем соблюдать элементарные меры, то не сможем снизить уровень заболеваемости в нашем регионе", - добавила эпидемиолог.

По мнению большинства специалистов, наиболее эффективная защита против коронавирусной инфекции – вакцинация.

"Вакцинация - это основа основ профилактики инфекционных заболеваний. Только вакцинация способна предотвратить летальные исходы, минимизировать степень тяжести заболевания. К сожалению, на сегодня в Нижегородской области вакцинировалось лишь около трети населения, а этого недостаточно, чтобы сдерживать ситуацию. В регионе должно быть привито две трети населения, то есть более 2 млн человек. Поэтому мы убедительно просим нижегородцев, чтобы они прошли вакцинацию. Наша медицина готова, она вооружена, есть отечественные вакцины, открыты вакцинальные пункты в медицинских организациях и торговых центрах", - сказала эксперт.

"Почему это лучше сделать именно сейчас? Потому что пока есть возможность сократить число контактов, побыть дома и не бояться, что в поствакцинальный период вы можете инфицироваться. Только благодаря массовой вакцинации мы поднимем коллективный иммунитет и остановим процесс передачи инфекции", - подчеркнула Людмила Башкатова.

 

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Теги:
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