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Общество

Заражённые вредоносным растением семена базилика привезли в Нижегородскую область

27 октября 2021 12:55  [119] Общество

Фото: с сайта wikimedia.org

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

При досмотре ввозимых на территорию Нижегородской области семян овощных культур специалисты регионального Управления Россельхознадзора отобрали образцы для проведения лабораторных исследований по карантину растений.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Нижегородского референтного центра Россельхознадзора в ходе установления фитосанитарного состояния проверили семена из Челябинская области.

Согласно информации, при гербологической экспертизе в образцах семян базилика сортов Ереванский, Ароматный гуляш, с. Яшка цыган был обнаружен карантинный объект: семена повилики Cuscuta spp.

Повилика – это ядовитое растение без листьев и корней семейства вьюнковые, которое паразитирует на других растениях, прикрепляясь и глубоко внедряясь в их ткани. Способность существования повилики делает её одним из наиболее опасных и жизнеспособных паразитов, к тому же она имеет свойство очень быстро развиваться и приспосабливаться к новым климатическим условиям.

Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений. Все виды повилики (их более 270) являются карантинными объектами.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что семена, в которых обнаруживается этот карантинный объект, к посеву не допускаются и уничтожаются.

Ранее сообщалось, что семена эхинацеи с вредоносным сорняком амброзией привезли в Россию из Нидерландов.

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Теги:
Карантин Растения Россельхознадзор
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