"ГосТех" создаст новый рынок для российских разработчиков Политика

Запуск единой платформы "ГосТех" в России решит проблемы госзакупок по линии IT и создаст новый рынок для разработчиков. Об этом стало известно в ходе конференции Минцифры России в координационном центре правительства.

В мероприятии приняли участие руководители цифровой трансформации всех федеральных, региональных органов власти, заместители глав субъектов России, ответственные за цифровую трансформацию, эксперты и специалисты IT-отрасли.

Речь идет об облачном платформенном решении для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов. При этом уже существующие технологические и прикладные сервисы будут переиспользованы с ее помощью.

Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе "ГосТех проводится в стране с 2020 года и продлится до конца мая 2022 года.

В настоящее время Минцифры, Минспорта, Росимущество, ФОМС и другие российские ведомства уже интегрируют свои домены в единую платформу "ГосТеха". Как сообщил глава минцифры Максут Шадаев, к 2024 году планируется перевести все разработки на эту платформу.

Отмечается, что платформа "Гостех" позволит снизить совокупные расходы на владения региональными и федеральными информационными системами. Cейчас совокупные расходы на владения региональными и федеральными информационными системами составляют 460 млрд рублей.



"Государственные системы, услуги должны стать удобной, незаметной, клиентоориентированной экосистемой для граждан и бизнеса. Мы идем по этому пути и сегодня наш фокус внимания в рамках цифровой трансформации направлен на оптимизацию ресурсов и процессов. Каждый ГИС содержит до 80% типового функционала и ведомства изобретают велосипед, тогда как необходимо сосредоточиться на создании быстрых и удобных сервисов для граждан и бизнеса, помогая решать им конкретные жизненные ситуации. Не выстроен процесс переиспользования уже готовых цифровых решений, как на уровне ФОИВов, так и на уровне субъектов. Поэтому принято решение от разрозненных ГИС перейти к созданию домена на единой платформе ГосТех. Надежность, доступность и безопасность – базовые принципы системы, которая будет отличной конкурентной средой для крупного, среднего и малого бизнеса", - рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что уровень цифровой зрелости регионов разный.

"Благодаря ГосТеху субъекты смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений, при этом не тратя ресурс на разработку. В глобальном смысле для государства – это технологический суверенитет, высокая скорость и качество новых сервисов для граждан и бизнеса", - сказал он.

В свою очереди директор ФКУ "ГосТех" Василий Слышкин рассказал о нормативно-правовых актах, регулирующих работу Гостеха и влияющих на ИТ-развитие электронного правительства.

"При изменении законодательной базы, в том числе в сфере закупок, мы учитываем главный принцип работы правительства – человекоцентричность. Вопросы, связанные с интеллектуальными правами и открытыми лицензиями, должны оставаться за кадром и не влиять на сроки внедрения разработки. До конца года мы утвердим концепцию платформы и подготовим дорожную карту, которая определит этапы перехода существующих федеральных информационных систем на платформу ГосТех, а до мая 2022 года – дорожную карту по региональным ГИС", – пояснил он.

Василий Слышкин также напомнил, что ФКУ "ГосТех" имеет лицензию образовательной организации, которая дает право обучать специалистов. Это позволит ведомствам повышать уровень подготовленности своих сотрудников и учитывать компетенции при отборе поставщиков.

Напомним, что Нижегородская область вошла в число лидеров рейтинга региональных руководителей цифровой трансформации по итогам сентября.