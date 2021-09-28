Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
27 октября 2021 15:33  [36] Вадим Булавинов: "Перепись населения - крайне важный и необходимый процесс"
27 октября 2021 14:50  [137] "ГосТех" создаст новый рынок для российских разработчиков
27 октября 2021 13:17  [796] Татьяна Гриневич досрочно сложила полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода
27 октября 2021 08:58  [208] Игорь Буренков принял участие в круглом столе комитета совета Федерации по вопросу обращения с отходами
26 октября 2021 13:02  [661] Бывшего начальника ГУФСИН по Нижегородской области осудят за поборы с подчинённых
25 октября 2021 16:20  [276] "Единая Россия" проголосует за принятие бюджета в первом чтении
25 октября 2021 14:08  [312] Андрей Тарасов: "Перепись необходима для улучшения качества жизни населения"
25 октября 2021 11:59  [826] Победителями треков конкурса "Лидеры России" в ПФО стали 12 нижегородцев
22 октября 2021 19:07  [1126] Эксперт-мониторинг событий 15 – 22 октября 2021 года от АНО "Минин-центр"
22 октября 2021 18:56  [556] Игорь Норенков: "Важно, что основной упор при планировании бюджета Нижегородской области делается на базовые отрасли"
Политика

"ГосТех" создаст новый рынок для российских разработчиков

27 октября 2021 14:50  [137] Политика

Запуск единой платформы "ГосТех" в России решит проблемы госзакупок по линии IT и создаст новый рынок для разработчиков. Об этом стало известно в ходе конференции Минцифры России в координационном центре правительства.

В мероприятии приняли участие руководители цифровой трансформации всех федеральных, региональных органов власти, заместители глав субъектов России, ответственные за цифровую трансформацию, эксперты и специалисты IT-отрасли. 

Речь идет об облачном платформенном решении для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов. При этом уже существующие технологические и прикладные сервисы будут переиспользованы с ее помощью.

Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе "ГосТех проводится в стране с 2020 года и продлится до конца мая 2022 года.

В настоящее время Минцифры, Минспорта, Росимущество, ФОМС и другие российские ведомства уже интегрируют свои домены в единую платформу "ГосТеха". Как сообщил глава минцифры Максут Шадаев, к 2024 году планируется перевести все разработки на эту платформу. 

Отмечается, что платформа "Гостех" позволит снизить совокупные расходы на владения региональными и федеральными информационными системами. Cейчас совокупные расходы на владения региональными и федеральными информационными системами составляют 460 млрд рублей.

"Государственные системы, услуги должны стать удобной, незаметной, клиентоориентированной экосистемой для граждан и бизнеса. Мы идем по этому пути и сегодня наш фокус внимания в рамках цифровой трансформации направлен на оптимизацию ресурсов и процессов. Каждый ГИС содержит до 80% типового функционала и ведомства изобретают велосипед, тогда как необходимо сосредоточиться на создании быстрых и удобных сервисов для граждан и бизнеса, помогая решать им конкретные жизненные ситуации. Не выстроен процесс переиспользования уже готовых цифровых решений, как на уровне ФОИВов, так и на уровне субъектов. Поэтому принято решение от разрозненных ГИС перейти к созданию домена на единой платформе ГосТех. Надежность, доступность и безопасность – базовые принципы системы, которая будет отличной конкурентной средой для крупного, среднего и малого бизнеса", - рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. 

Вице-премьер также отметил, что уровень цифровой зрелости регионов разный.

"Благодаря ГосТеху субъекты смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений, при этом не тратя ресурс на разработку. В глобальном смысле для государства – это технологический суверенитет, высокая скорость и качество новых сервисов для граждан и бизнеса", - сказал он.

В свою очереди директор ФКУ "ГосТех" Василий Слышкин рассказал о нормативно-правовых актах, регулирующих работу Гостеха и влияющих на ИТ-развитие электронного правительства.

"При изменении законодательной базы, в том числе в сфере закупок, мы учитываем главный принцип работы правительства – человекоцентричность. Вопросы, связанные с интеллектуальными правами и открытыми лицензиями, должны оставаться за кадром и не влиять на сроки внедрения разработки. До конца года мы утвердим концепцию платформы и подготовим дорожную карту, которая определит этапы перехода существующих федеральных информационных систем на платформу ГосТех, а до мая 2022 года – дорожную карту по региональным ГИС", – пояснил он.

Василий Слышкин также напомнил, что ФКУ "ГосТех" имеет лицензию образовательной организации, которая дает право обучать специалистов. Это позволит ведомствам повышать уровень подготовленности своих сотрудников и учитывать компетенции при отборе поставщиков.

Напомним, что Нижегородская область вошла в число лидеров рейтинга региональных руководителей цифровой трансформации по итогам сентября. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph