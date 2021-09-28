Лучшим школьным лесничеством стали "Друзья леса" из Арзамаса Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Минлесхозе Нижегородской области объявили победителей соревнований, проходивших в рамках пятого слёта школьных лесничеств. Об этом рассказали в ведомстве.

Первое место и титул "Лучшее школьное лесничество" завоевали "Друзья леса" из школы №58 города Арзамаса. Второе место - у команды "Лесной патруль" из Устанской школы Уренского района, третье - у лесничества "Муравей" из Михайловской средней школы Воротынского района.

"Слёт школьных лесничеств с 2017 года проводится в регионе ежегодно и вносит огромный вклад в формирование у подрастающего поколения бережного отношения к окружающему миру, в особенности, к лесу как к уникальной экосистеме", — рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

В министерстве сообщили, что в этом году слёт проводился в дистанционном формате, участие в нём приняли 32 команды. Они участвовали в викторинах, вебинарах, тестированиях и творческих заданиях.

Победителям слёта вручат переходящий флаг движения школьных лесничеств, выполненный по эскизу Шахунского школьного лесничества "В гостях у леса".

В Минлесхозе добавили, что Нижегородская область - один из немногих регионов, где создан централизованный сайт школьных лесничеств, на котором школьники могут обмениваться опытом.

Напомним, в настоящее время движение насчитывает более 800 человек. В регионе действует уже 43 школьных лесничества, и четыре из них появилось в этом году - в Гагинском, Арзамасском, Балахнинском районах и Выксе. В рамках программы школьники сами делают и устанавливают скворечники, организуют субботники, высаживают деревья и посещают лесопожарные станции.